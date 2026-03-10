Відео
Україна
Відео

Сирський на Донеччині схвалив рішення по посиленню оборони

Сирський на Донеччині схвалив рішення по посиленню оборони

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 10:27
Сирський зустрівся з військовими на Донеччині 10 березня
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У вівторок, 10 березня, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський приїхав у Донецьку область. Там він зустрівся з українськими захисниками й обговорив з ними ситуацію на полі бою.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Олександра Сирського.



Сирський зустрівся з військовими на Донеччині

"Працював у частинах і підрозділах Сил оборони на Донеччині. Зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту", — поінформував головком.

Він зазначив, що на місцях вивчив особливості бойових дій на даний ділянці фронту, обговорив актуальні питання виконання бойових завдань, рівень забезпечення наших підрозділів.

Під час візиту на Донеччину Сирський схвалив рішення для посилення стійкості оборони та покращення логістики.

Сирський на Донеччині 10 березня
Сирський під час візиту на Донеччину 10 березня 2026 року. Фото: Сирський/Facebook

Очільник української армії зауважив, що особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається, і на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 км.

Крім того, Сирський наголосив, що попри постійні спроби російських окупантів просочуватися вглиб наших порядків, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту — проводять власні активні наступальні дії.

За словами головкома, ворог зазнає значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці. Натомість українські підрозділи ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, послідовно знижуючи бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани.

Сирський відвідав Донецьку область 10 березня
Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Нещодавно Сирський розповів про результати роботи ЗСУ у лютому. Він зазначив, що українські захисники намагаються змусити російських окупантів грати за нашими правилами.

Крім того, у Генштаб повідомили, що українські військові звільнили від окупантів майже всю територію Дніпропетровської області. Залишилося зачистити декілька населених пунктів.

Раніше Сирський розповідав про ситуацію у російському війську. Він зазначав, що окупанти втрачають на фронті більше солдатів, аніж набирають нових бійців.

ЗСУ Донецька область війна в Україні Олександр Сирський ситуація на фронті втрати окупантів
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
