ЗСУ уразили аеродром та НПЗ в Росії

Сили оборони України у ніч проти 14 березня завдали серії ударів по військовій, логістичній та промисловій інфраструктурі на території Росії. Так, українські військові уразили військовий аеродром "Майкоп" у Республіці Адигея, нафтопереробний завод "Афіпський" у Краснодарському краї та інфраструктуру порту "Кавказ".

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Генштабі ЗСУ.

Удари по Росії 14 березня

За даними Генштабу, у рамках протидії застосуванню оперативно-тактичної авіації противника було уражено інфраструктуру військового аеродрому "Майкоп" у Республіці Адигея. Там зафіксовано влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

Крім того, в ніч на 14 березня українські підрозділи завдали удару по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краю. Зазначається, що річний обсяг переробки підприємства становить 6,25 млн тонн, що дорівнює близько 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф. Після влучання на території об’єкта виникла пожежа.

Також під ураження потрапила інфраструктура порту "Кавказ" у районі Чушки Краснодарського краю. Зафіксовано пошкодження портової інфраструктури. У Силах оборони наголошують, що і нафтопереробний завод, і порт задіяні у забезпеченні російської армії.

Окремо уточнено результати попереднього удару по підприємству воєнно-промислового комплексу "Кремній Ел" у Брянську. За інформацією української сторони, уражено основний виробничий корпус, де виготовляли інтегральні мікросхеми для балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів.

Унаслідок удару на території основного корпусу спалахнула пожежа площею близько 1000 квадратних метрів, після чого було зруйновано дах будівлі. Також пошкоджено складське приміщення, де зберігали компоненти для виробництва мікросхем. Площа займання на складі сягнула близько 400 квадратних метрів.

За попередніми оцінками, виробництво на підприємстві "Кремній Ел" може бути зупинене орієнтовно на шість місяців. Масштаби збитків на інших уражених об’єктах наразі уточнюються.

"Системне ураження військової інфраструктури, підприємств ВПК та об'єктів, задіяних у постачанні російської армії, триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Операції Сил оборони проти РФ

12 березня СБУ атакувала один із найбільших нафтових вузлів в Росії. Йдеться про нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї. Після ураження на об'єкті виникла масштабна пожежа.

Крім того, ЗСУ атакували Донецький аеропорт, з якого РФ запускає "шахеди". Українські військові вдарили ракетами ATACMS та SCALP. На місці атаки виникла сильна пожежа та вторинна детонація.