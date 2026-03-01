Відео
ЗСУ уразили російські РЛС та логістику окупантів — ефектне відео

ЗСУ уразили російські РЛС та логістику окупантів — ефектне відео

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 14:47
ЗСУ уразили російські РЛС С-300 — деталі від Генштабу
Удар по окупантах. Фото: кадр з відео

Сили оборони у ніч проти 1 березня уразили радіолокаційні станції С-300 та логістичні об'єкти та райони зосередження живої сили окупантів. Українські захисники відпрацювали по території РФ та тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили у Генштабі ЗСУ. 

Удар по окупантах 1 березня

У Генштабі розповіли, що Сили оборони завдали удару по важливих військових цілях росіян, аби знизити їхній бойовий потенціал. Так, цієї ночі захисники уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 у районі населеного пункту Мангуш та радіолокаційну станцію С-300В4 поблизу Новокраснівки (тимчасово окупована територія Донецької області).

Крім того, українські військові вдарили по складу боєприпасів покупантів в Ялті та по зосередженню живої сили біля Молодого Шахтаря (ТОТ Донецької області).

Водночас на Запоріжжі уражено склад пально-мастильних матеріалів у Пришибі, ремонтний підрозділ окупантів у Багатівці та райони зосередження особового складу в Дунаївці й Полтавці.

Також 28 лютого українські військові вразили пункти управління БпЛА в Бєлгородській області РФ і поблизу Родинського на Донеччині, а також цілі в районах Степногірська та Успенівки.

Під прицілом Сил оборони опинився також район зосередження живої сили ворога у Степногірську та пункт управління БпЛА в Успенівці (тимчасово окуповані території Запорізької області). 

"Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються. Сили оборони України й надалі системно уражатимуть сили і засоби російського агресора до повного припинення його збройної агресії проти України", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Удари Сил оборони по росіянах

Сили оборони 25 лютого уразили техніку окупантів та живу силу росіян. Йдеться про пускову установку ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1" та РСЗВ БМ-21 "Град".

Водночас Олександр Сирський заявив, що Росія вперше з початку повномасштабної війни не спроможна мобілізувати таку кількість людей, яка потрібна, щоб перекрити втрати на фронті.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
