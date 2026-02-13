РЛС Небо-У уразили Сили оборони — які втрати в окупантів

Радіолокаційний комплекс "Небо-У". Фото: росЗМІ

Сили оборони України уразили радіолокаційний комплекс росіян "Небо-У" та інших важливі об'єкти ворога. Вартість одного такого РЛС становиться близько 100 мільйонів доларів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Генштабі ЗСУ 13 лютого.

ЗСУ уразили РЛС "Небо-У" росіян

У Генштабі розповіли, що у ніч проти 13 лютого Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів росіян на тимчасово окупованих територіях. Такі операції проводяться для зниження наступального потенціалу армії РФ.

Так, на ТОТ Запорізької області, у районах Солодководного та Любимівки, уражені зосередження живої сили ворога. А у районах Токмака та Михайлівки — пункти дислокації операторів БпЛА противника.

На тимчасово окупованій території Донецької області, біля Селидового, українські військові вдарили по складу матеріально-технічних засобів росіян.

Крім того, вчора, у районі Євпаторії (ТОТ АР Крим) уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У".

Також, у районі Комишувахи (ТОТ Донецької області) уражено район зосередження військової техніки противника.

"Втрати ворога та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Що таке РЛС "Небо-У"

РЛС "Небо-У" — це російська мобільна радіолокаційна станція далекого радіусу дії, призначена для виявлення повітряних цілей: літаків, крилатих і балістичних ракет, а також малопомітних об'єктів.

Це фактично "очі" протиповітряної оборони, адже комплекс "бачить" цілі на сотні кілометрів, визначає дальність, азимут і висоту об'єкта, а також передає дані системам ППО.

Вартість одного такого комплексу становить близько 100 млн доларів.

Нагадаємо, 12 лютого СБУ уразила Ухтинський нафтопереробний завод РФ. Він розташований за 1750 кілометрів від кордону України.

А 10 лютого ЗСУ уразили навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів. Під ударом опинилися й інші об'єкти ворога на тимчасово окупованих територіях.