Ухтинський НПЗ — СБУ атакувала завод за 1750 км від кордону

Дрони Служби безпеки України у ніч проти 12 лютого уразили Ухтинський нафтопереробний завод. Це новий рекорд по дальності, адже він розташований за 1750 кілометрів від кордону України.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на джерела в СБУ.

Удар по Ухтинському НПЗ

Як відомо, удару по Ухтинському НПЗ завдали далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ. Він розташований у Республіці Комі за 1750 кілометрів від кордону України. Це новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників.

"Після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення. Попередньо уражено атмосферно-вакуумну трубчасту установку та установку вісбрекінгу. Вони відповідають за первинну переробку нафти та її розподіл на фракції, а також виробництво товарного мазуту, бензину, газойлю", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ "Лукойл" і щороку переробляє близько 4,2 млн тонн нафти. Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

"СБУ продовжує здійснювати точкові удари по підприємствах нафтопереробного комплексу росії, які забезпечують функціонування воєнної машини країни-агресора. Їхнє ураження знижує здатність ворога забезпечувати свої війська паливом, ускладнює логістику та зменшує фінансові надходження, які йдуть на війну проти України", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 11 лютого ЗСУ уразили Волгоградський НПЗ в Росії. Армія РФ зазнала масштабних збитків, а на заводі спалахнула пожежа.

Крім того, 12 лютого ЗСУ уразили арсенал зберігання ракет у РФ. Удари відбувалися по території Росії та тимчасово окупованих територіях.