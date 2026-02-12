Видео
Главная Армия Новый рекорд дальности — дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ России

Новый рекорд дальности — дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ России

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 14:38
Ухтинский НПЗ — СБУ атаковала завод в 1750 км от границы
Пожар в Ухте на НПЗ. Фото: росСМИ

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 12 февраля поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. Это новый рекорд по дальности, ведь он расположен в 1750 километрах от границы Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в СБУ.

Читайте также:

Удар по Ухтинскому НПЗ

Как известно, удар по Ухтинскому НПЗ нанесли дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ. Он расположен в Республике Коми в 1750 километрах от границы Украины. Это новый рекорд дальности поражения для украинских беспилотников.

"После попаданий на нефтеперерабатывающем заводе зафиксирован пожар и сильное задымление. Предварительно поражены атмосферно-вакуумная трубчатая установка и установка висбрекинга. Они отвечают за первичную переработку нефти и ее распределение на фракции, а также производство товарного мазута, бензина, газойля", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Ухтинский НПЗ входит в структуру ПАО "Лукойл" и ежегодно перерабатывает около 4,2 млн тонн нефти. Завод задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

"СБУ продолжает осуществлять точечные удары по предприятиям нефтеперерабатывающего комплекса России, которые обеспечивают функционирование военной машины страны-агрессора. Их поражение снижает способность врага обеспечивать свои войска топливом, усложняет логистику и уменьшает финансовые поступления, которые идут на войну против Украины", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, 11 февраля ВСУ поразили Волгоградский НПЗ в России. Армия РФ понесла масштабные убытки, а на заводе вспыхнул пожар.

Кроме того, 12 февраля ВСУ поразили арсенал хранения ракет в РФ. Удары происходили по территории России и временно оккупированных территориях.

СБУ пожар НПЗ дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
