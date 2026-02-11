Волгоградский НПЗ — Силы обороны поразили завод РФ

Волгоградский НПЗ в России. Фото: росСМИ

Силы обороны Украины в ночь на 11 февраля поразили российский нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, склады ГСМ и МТЗ, средства противовоздушной обороны и места сосредоточения врага. Армия РФ понесла масштабные убытки, а на заводе вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Атака на Волгоградский НПЗ

В Генштабе рассказали, что этой ночью украинские военные поразили нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский", который задействован в обеспечении российской оккупационной армии. На территории объекта вспыхнул пожар. Масштабы ущерба пока уточняются.

Кроме того, на временно оккупированной территории Крыма, вблизи населенного пункта Лобаново, поражен склад горюче-смазочных материалов противника.

А на временно оккупированной территории Запорожской области, возле населенного пункта Балочки, Силы обороны поразили склад материально-технического обеспечения оккупантов. В то же время в районе Любимовки под удар попал район сосредоточения военной техники захватчиков. Кроме того, возле Гуляйполя наши бойцы били по сосредоточению живой силы подразделения из состава центра "Рубикон".

На временно оккупированной территории Донецкой области тоже было громко. Вблизи населенного пункта Третьяки украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Оса", а на ВОТ Херсонщины ЗРК "Тор".

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, 10 февраля ВСУ поразили учебный центр БпЛА РФ и другие объекты. Взрывы раздавались в России и на временно оккупированных территориях.

А 7 февраля СБУ поразила российский завод, который производит компоненты горючего для ракет. Это предприятие еще с советских времен работает в контуре оборонной промышленности.