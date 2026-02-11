Волгоградський НПЗ — Сили оборони уразилили завод РФ

Волгоградський НПЗ в Росії. Фото: росЗМІ

Сили оборони України у ніч проти 11 лютого уразили російський нафтопереробний завод у Волгограді, склади ПММ та МТЗ, засоби протиповітряної оборони і місця зосередження ворога. Армія РФ зазнала масштабних збитків, а на заводі спалахнула пожежа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Атака на Волгоградський НПЗ

У Генштабі розповіли, що цієї ночі українські військові уразили нафтопереробний завод "Волгоградський", який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. На території об'єкта спалахнула пожежа. Масштаби збитків наразі уточнюються.

Крім того, на тимчасово окупованій території Криму, поблизу населеного пункут Лобанове, уражено склад пально-мастильних матеріалів противника.

А на тимчасово окупованій території Запорізької області, біля населеного пункту Балочки, Сили оборони уразили склад матеріально-технічного забезпечення окупантів. Водночас у районі Любимівки під удар потрапив район зосередження військової техніки загарбників. Окрім того, біля Гуляйполя наші бійці били по зосередженню живої сили підрозділу зі складу центру "Рубікон".

На тимчасово окупованій територій Донецької області теж було гучно. Поблизу населеного пункту Третяки українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Оса", а на ТОТ Херсонщини ЗРК "Тор".

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора", — наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 10 лютого ЗСУ уразили навчальний центр БпЛА РФ та інші об'єкти. Вибухи лунали в Росії та на тимчасово окупованих територіях.

А 7 лютого СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ракет. Це підприємство ще з радянських часів працює в контурі оборонної промисловості.