Україна
Головна Армія Виготовляє компоненти пального для ракет — СБУ уразила російський завод

Виготовляє компоненти пального для ракет — СБУ уразила російський завод

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 14:36
Рєдкінський дослідний завод в РФ — СБУ уразила підприємство
Вибухи на заводі в РФ у Тверській області. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України у ніч проти 7 лютого уразила Рєдкінський дослідний завод в Тверській області в Росії. Там виготовляють компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в СБУ. 

Читайте також:

Атака на хімзавод в Росії 7 лютого

Як відомо, це дослідне підприємство в селищі Редкіно Тверської області, на якому росіяни виготовляють компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.

"Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа — над об’єктом підіймається стовп чорного диму. Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства", — зазначило джерело. 

Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко додав, що це підприємство ще з радянських часів працює в контурі оборонної промисловості. Воно входить у ланцюги забезпечення ВПК РФ через хімічні матеріали подвійного та військового призначення. 

Зазначимо, що Редкінський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.

Нагадаємо, 6 лютого у Москві стався замах на першого заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Невідомий кілька разів вистрілив йому у спину, після чого залишив місце події.

А 3 лютого ЗСУ уразили низку військових об'єктів РФ. Відтак, уражено навчальний центр FPV, зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.

СБУ пожежа вибух завод ракети Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
