Рєдкінський дослідний завод в РФ — СБУ уразила підприємство

Виготовляє компоненти пального для ракет — СБУ уразила російський завод
Служба безпеки України у ніч проти 7 лютого уразила Рєдкінський дослідний завод в Тверській області в Росії. Там виготовляють компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в СБУ.
Атака на хімзавод в Росії 7 лютого
Як відомо, це дослідне підприємство в селищі Редкіно Тверської області, на якому росіяни виготовляють компоненти ракетного пального "децилин-М" для ракет Х-55 і Х-101, а також паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.
"Після успішних влучань безпілотників СБУ на території заводу розпочалася масштабна пожежа — над об’єктом підіймається стовп чорного диму. Сервіс FIRMS, який у режимі реального часу відстежує пожежі по всьому світу, зафіксував активне горіння на території підприємства", — зазначило джерело.
Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко додав, що це підприємство ще з радянських часів працює в контурі оборонної промисловості. Воно входить у ланцюги забезпечення ВПК РФ через хімічні матеріали подвійного та військового призначення.
Зазначимо, що Редкінський дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн.
Нагадаємо, 6 лютого у Москві стався замах на першого заступника начальника ГРУ Володимира Алексєєва. Невідомий кілька разів вистрілив йому у спину, після чого залишив місце події.
А 3 лютого ЗСУ уразили низку військових об'єктів РФ. Відтак, уражено навчальний центр FPV, зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.
Читайте Новини.LIVE!