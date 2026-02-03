Відео
Головна Армія ЗСУ уразили низку військових об'єктів РФ — деталі від Генштабу

ЗСУ уразили низку військових об'єктів РФ — деталі від Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 13:33
ЗСУ успішно атакували військові об'єкти РФ — Генштаб
Горить російський об'єкт. Ілюстративне фото: російські ЗМІ

У ніч проти 3 лютого українські захисники атакували низку об'єктів російських окупантів. Відтак, уражено навчальний центр FPV, зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Telegram у вівторок, 3 лютого.

ЗСУ уразили важливі військові об'єкти росіян — деталі

У Генштабі зазначили, що в межах заходів зі зниження наступальних спроможностей РФ в ніч проти 3 лютого підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів ворога.

Відтак, на тимчасово окупованій території Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів противника.

Також на ТОТ Запорізької області, в районі Хліборобного, уражено зосередження живої сили загарбників.

Крім того, 2 лютого підрозділи Сил оборони України завдали ураження по зосередженню живої сили противника в районі н.п. Теребрено Бєлгородської області РФ.

У Донецькій області, на тимчасово окупованій території, в районі н.п. Баранівка, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника.

За результатами попередніх заходів підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепьок" противника, ураженої 2 лютого 2026 року на території Бєлгородської області РФ.

Наголошується, що втрати росіян та масштаби завданих збитків уточнюються.

ЗСУ атакували військові об'єкти РФ
Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 23 січня в російському місті Пенза лунали потужні вибухи — регіон атакували дрони.

Також ми повідомляли, що на початку січня цього року Служба безпеки України атакувала два важливі об'єкти у глибокому тилу Росії.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
