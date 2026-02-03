Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ поразили ряд военных объектов РФ — детали от Генштаба

ВСУ поразили ряд военных объектов РФ — детали от Генштаба

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 13:33
ВСУ успешно атаковали военные объекты РФ — Генштаб
Горит российский объект. Иллюстративное фото: российские СМИ

В ночь на 3 февраля украинские защитники атаковали ряд объектов российских оккупантов. Следовательно, поражены учебный центр FPV, сосредоточение живой силы и станция РЭБ противника.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Telegram во вторник, 3 февраля.

Реклама
Читайте также:

ВСУ поразили важные военные объекты россиян — детали

В Генштабе отметили, что в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей РФ в ночь на 3 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага.

Следовательно, на временно оккупированной территории Запорожской области, в районе н.п. Камыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов противника.

Также на ВОТ Запорожской области, в районе Хлеборобного, поражено сосредоточение живой силы захватчиков.

Кроме того, 2 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Теребрено Белгородской области РФ.

В Донецкой области, на временно оккупированной территории, в районе н.п. Барановка, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.

По результатам предварительных мероприятий подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области РФ.

Отмечается, что потери россиян и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

ЗСУ атакували військові об'єкти РФ
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что в ночь на 23 января в российском городе Пенза раздавались мощные взрывы — регион атаковали дроны.

Также мы сообщали, что в начале января этого года Служба безопасности Украины атаковала два важных объекта в глубоком тылу России.

ВСУ Генштаб ВСУ война в Украине потери оккупантов украинские военные
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации