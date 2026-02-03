ВСУ успешно атаковали военные объекты РФ — Генштаб

Горит российский объект. Иллюстративное фото: российские СМИ

В ночь на 3 февраля украинские защитники атаковали ряд объектов российских оккупантов. Следовательно, поражены учебный центр FPV, сосредоточение живой силы и станция РЭБ противника.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Telegram во вторник, 3 февраля.

Реклама

Читайте также:

ВСУ поразили важные военные объекты россиян — детали

В Генштабе отметили, что в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей РФ в ночь на 3 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага.

Следовательно, на временно оккупированной территории Запорожской области, в районе н.п. Камыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов противника.

Также на ВОТ Запорожской области, в районе Хлеборобного, поражено сосредоточение живой силы захватчиков.

Кроме того, 2 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Теребрено Белгородской области РФ.

В Донецкой области, на временно оккупированной территории, в районе н.п. Барановка, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.

По результатам предварительных мероприятий подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области РФ.

Отмечается, что потери россиян и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Напомним, что в ночь на 23 января в российском городе Пенза раздавались мощные взрывы — регион атаковали дроны.

Также мы сообщали, что в начале января этого года Служба безопасности Украины атаковала два важных объекта в глубоком тылу России.