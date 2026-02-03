ВСУ успешно атаковали военные объекты РФ — Генштаб

ВСУ поразили ряд военных объектов РФ — детали от Генштаба
В ночь на 3 февраля украинские защитники атаковали ряд объектов российских оккупантов. Следовательно, поражены учебный центр FPV, сосредоточение живой силы и станция РЭБ противника.
Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Telegram во вторник, 3 февраля.
ВСУ поразили важные военные объекты россиян — детали
В Генштабе отметили, что в рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей РФ в ночь на 3 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли огневое поражение по ряду военных объектов врага.
Следовательно, на временно оккупированной территории Запорожской области, в районе н.п. Камыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов противника.
Также на ВОТ Запорожской области, в районе Хлеборобного, поражено сосредоточение живой силы захватчиков.
Кроме того, 2 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по сосредоточению живой силы противника в районе н.п. Теребрено Белгородской области РФ.
В Донецкой области, на временно оккупированной территории, в районе н.п. Барановка, зафиксировано поражение станции радиоэлектронной борьбы противника.
По результатам предварительных мероприятий подтверждено уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, пораженной 2 февраля 2026 года на территории Белгородской области РФ.
Отмечается, что потери россиян и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Напомним, что в ночь на 23 января в российском городе Пенза раздавались мощные взрывы — регион атаковали дроны.
Также мы сообщали, что в начале января этого года Служба безопасности Украины атаковала два важных объекта в глубоком тылу России.
