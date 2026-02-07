Редкинский опытный завод в РФ — СБУ поразила предприятие

Взрывы на заводе в РФ в Тверской области. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины в ночь на 7 февраля поразила Редкинский опытный завод в Тверской области в России. Там изготавливают компоненты горючего для вражеских ракет Х-55 и Х-101.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в СБУ.

Атака на химзавод в России 7 февраля

Как известно, это опытное предприятие в поселке Редкино Тверской области, на котором россияне изготавливают компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

"После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар — над объектом поднимается столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия", — отметил источник.

В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко добавил, что это предприятие еще с советских времен работает в контуре оборонной промышленности. Оно входит в цепи обеспечения ВПК РФ через химические материалы двойного и военного назначения.

Отметим, что Редкинский исследовательский завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.

Напомним, 6 февраля в Москве произошло покушение на первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, после чего покинул место происшествия.

А 3 февраля ВСУ поразили ряд военных объектов РФ. Следовательно, поражен учебный центр FPV, сосредоточение живой силы и станция РЭБ противника.