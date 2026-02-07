Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Изготавливает компоненты горючего для ракет — СБУ поразила российский завод

Изготавливает компоненты горючего для ракет — СБУ поразила российский завод

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 14:36
Редкинский опытный завод в РФ — СБУ поразила предприятие
Взрывы на заводе в РФ в Тверской области. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины в ночь на 7 февраля поразила Редкинский опытный завод в Тверской области в России. Там изготавливают компоненты горючего для вражеских ракет Х-55 и Х-101.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в СБУ.

Реклама
Читайте также:

Атака на химзавод в России 7 февраля

Как известно, это опытное предприятие в поселке Редкино Тверской области, на котором россияне изготавливают компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

"После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар — над объектом поднимается столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия", — отметил источник.

В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко добавил, что это предприятие еще с советских времен работает в контуре оборонной промышленности. Оно входит в цепи обеспечения ВПК РФ через химические материалы двойного и военного назначения.

Отметим, что Редкинский исследовательский завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.

Напомним, 6 февраля в Москве произошло покушение на первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева. Неизвестный несколько раз выстрелил ему в спину, после чего покинул место происшествия.

А 3 февраля ВСУ поразили ряд военных объектов РФ. Следовательно, поражен учебный центр FPV, сосредоточение живой силы и станция РЭБ противника.

СБУ пожар взрыв завод ракеты Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации