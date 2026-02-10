Відео
Головна Армія ЗСУ уразили навчальний центр БпЛА РФ та інші об'єкти — Генштаб

ЗСУ уразили навчальний центр БпЛА РФ та інші об'єкти — Генштаб

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 14:52
ЗСУ уразили низку об'єктів РФ 10 лютого — Генштаб
Пожежа на об'єкті РФ. Ілюстративне фото: МНС Росії

У ніч проти 10 лютого українські військові атакували низку важливих об'єктів росіян. Зокрема, воїни ЗСУ уразили навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Telegram, передає Новини.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Читайте також:

ЗСУ успішно атакували низку важливих об'єктів РФ

Отже, за даними Генштабу ЗСУ, у ніч проти 10 лютого 2026 року на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі н.п. Ялта, українські захисники уразили ворожий ремонтний підрозділ.

Крім того, на ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Комиш-Зоря, уражено навчальний центр підготовки пілотів БпЛА та виробництва FPV-дронів. В районі Хліборобного воїни ЗСУ били по зосередженню живої сили противника.

Також в районі н.п. Високе (ТОТ Запорізької області) уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру "Рубікон".

Вчора, 9 лютого, на території Курської області РФ, в районі н.п. Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління БпЛА противника.

На ТОТ Донецької області, в районі Федорівки, уражено польовий склад пально-мастильних матеріалів ворога.

"Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора", — зазначили у Генштабі ЗСУ.

ЗСУ атакували об'єкти РФ 10 лютого
Скриншот повідомлення Генштабу ЗСУ/Telegram

Нещодавно ми інформували, що ЗСУ вдарили по центральному міжвидовому полігоні МО РФ "Капустин Яр" у Росії.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 лютого СБУ уразила Рєдкінський дослідний завод у Тверській області в Росії.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
