ЗСУ уразили важливі об'єкти ворога — у Генштабі розповіли подробиці

Збройні Сили України вразили важливі об'єкти ворога. Знищено склад дронів на території Росії, боєприпасів на тимчасово окупованих територіях та пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника поблизу Суджі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Удари по об'єктах ворога

Українські Сили оборони продовжують завдавати вогневого ураження по військових об'єктах ворога. У ніч на 9 лютого в районі Суджі Курської області РФ ЗСУ уразили пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника.

"На ТОТ Херсонської області, в районі населеного пункту Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога", — додали у Генштабі.

Крім того, під час попередніх уражень було знищено склад БпЛА у районі міста Ростов-на-Дону Ростовської області РФ.

"Підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками", — йдеться у повідомленні.

