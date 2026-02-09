Відео
Головна Армія Склад БпЛА та пункт управління — ЗСУ уразили об'єкти РФ

Склад БпЛА та пункт управління — ЗСУ уразили об'єкти РФ

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 14:06
ЗСУ уразили важливі об'єкти ворога — у Генштабі розповіли подробиці
Український військовий. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

Збройні Сили України вразили важливі об'єкти ворога. Знищено склад дронів на території Росії, боєприпасів на тимчасово окупованих територіях та пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника поблизу Суджі. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Удари по об'єктах ворога

Українські Сили оборони продовжують завдавати вогневого ураження по військових об'єктах ворога. У ніч на 9 лютого в районі Суджі Курської області РФ ЗСУ уразили пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника.  

"На ТОТ Херсонської області, в районі населеного пункту Новоолексіївка, уражено склад боєприпасів ворога", — додали у Генштабі.

null
Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Крім того, під час попередніх уражень було знищено склад БпЛА у районі міста Ростов-на-Дону Ростовської області РФ.

"Підтверджено знищення трьох контейнерів із FPV-дронами та комплектуючими. За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про наслідки удару по полігону "Капустін Яр" у РФ. Генштаб розкрив подробиці.

Також ми розповідали про те, ГУР оприлюднило список підприємств РФ. Ці компанії виробляють дрони.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Росія БпЛА
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
