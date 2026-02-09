ГУР оприлюднило дані 21 підприємства РФ з виробництва дронів

ГУР оприлюднило список підприємств РФ, що виробляють дрони
Головне управління розвідки розкрило дані про 21 російське підприємство. Ці компанії залучені до виготовлення БпЛА для війни проти України.
Дані опублікували на порталі War&Sanctions у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.
Які російські підприємства виготовляють БпЛА
В ГУР наголошують, що понад половина підприємств, які опинилися у списку, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Ці компанії мають бути включені до "чорних списків".
"Санкційний тиск на агресора та контроль за дотриманням санкційного режиму необхідно посилювати. Досвід, який російська армія та виробники озброєнь здобувають сьогодні на полі бою в Україні, завтра може бути використаний Росією та її союзниками — Іраном і КНДР — у нових війнах проти цивілізованого світу", — наголошують у ГУР.
У список потрапило 21 підприємство, зокрема:
- ТОВ "Агентство цифрового розвитку", яке займається розробкою і виробництвом БпЛА "Сварог". Росіяни використовували для забезпечення окупаційних сил на островах у дельті Дніпра на Херсонщині;
- підприємства групи "Аеро-хіт" — займаються розробкою та виробництвом FPV-дронів "Велес";
- КБ "Мікроб" — розробляє однойменну серію FPV-дронів, а також АТ "Площадь", яке створює для них системи автопілота та машинного зору.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 9 лютого окупанти знову атакували Україну. Випустили балістичні ракети та ударні дрони.
Також ми розповідали про те, що французька делегація відвідала бойові позиції ППО в Україні.
Читайте Новини.LIVE!