Головна Армія ГУР оприлюднило список підприємств РФ, що виробляють дрони

ГУР оприлюднило список підприємств РФ, що виробляють дрони

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 12:40
ГУР оприлюднило дані 21 підприємства РФ з виробництва дронів
Безпілотник. Фото: Мілітарний

Головне управління розвідки розкрило дані про 21 російське підприємство. Ці компанії залучені до виготовлення БпЛА для війни проти України.

Дані опублікували на порталі War&Sanctions у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Які російські підприємства виготовляють БпЛА

В ГУР наголошують, що понад половина підприємств, які опинилися у списку, досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Ці компанії мають бути включені до "чорних списків".

Повідомлення ГУР. Фото: скриншот

"Санкційний тиск на агресора та контроль за дотриманням санкційного режиму необхідно посилювати. Досвід, який російська армія та виробники озброєнь здобувають сьогодні на полі бою в Україні, завтра може бути використаний Росією та її союзниками — Іраном і КНДР — у нових війнах проти цивілізованого світу", — наголошують у ГУР.

У список потрапило 21 підприємство, зокрема: 

  • ТОВ "Агентство цифрового розвитку", яке займається розробкою і виробництвом БпЛА "Сварог". Росіяни використовували для забезпечення окупаційних сил на островах у дельті Дніпра на Херсонщині;
  • підприємства групи "Аеро-хіт" — займаються розробкою та виробництвом FPV-дронів "Велес";
  • КБ "Мікроб" — розробляє однойменну серію FPV-дронів, а також АТ "Площадь", яке створює для них системи автопілота та машинного зору.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 9 лютого окупанти знову атакували Україну. Випустили балістичні ракети та ударні дрони.

Також ми розповідали про те, що французька делегація відвідала бойові позиції ППО в Україні.

безпілотники дрони підприємства ГУР Росія
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
