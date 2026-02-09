Федоров показав французьким партнерам роботу зенітних військ під час атак

Позиція ППО. Фото: кадр з відео

Міністр оборони Максим Федоров повідомив про робочий візит до України делегації Міністерства оборони Франції на чолі з Катрін Вотрен. За його словами, зустрічі відбулися на тлі чергових масованих ударів Росії по критичній інфраструктурі, що дозволило іноземним партнерам побачити реальні умови, в яких Україна живе й обороняється щодня.

Французи оцінили роботу ППО в Україні

Федоров зазначив, що разом із командуванням Повітряних Сил ЗСУ українська та французька сторони безпосередньо виїхали на бойові позиції зенітних ракетних військ. Це дало змогу партнерам побачити роботу протиповітряної оборони не в теорії, а в умовах постійної загрози.

"Французька делегація на власні очі побачила, з чим Україна стикається щодня. Росія системно атакує енергетику та цивільну інфраструктуру ракетами й дронами. Ніхто у світі не переживав таких постійних ракетно-дронових ударів", — заявив Федоров.

Федоров підкреслив, що за час повномасштабної війни Україна суттєво наростила спроможності у сфері безпілотних технологій і нині входить до числа лідерів із виробництва дронів різних типів. Паралельно держава активно інвестує в інновації, а розвиток ракетної програми вже зараз розглядається як один із найбільш перспективних напрямів. За словами міністра, цей сектор планують масштабувати у тісній кооперації із західними партнерами.

Він також звернув увагу на те, що санкційний тиск не зупинив росію від виробництва ракет і безпілотників, а отже питання спільного виробництва та промислової кооперації з союзниками набуває критичного значення. Йдеться не лише про посилення обороноздатності України, а й про безпеку всієї Європи в довгостроковій перспективі.

"Показав пані Вотрен цілодобове чергування наших військових і французьку техніку SAMP/T, Mirage 2000 та Mistral на бойових позиціях. Катрін Вотрен особисто поспілкувалася з нашими військовими. Дякуємо французьким партнерам за підтримку, яка щодня допомагає захищати українське небо й рятувати життя", — висловився Федоров.

Нагадаємо, також з міністеркою оборони Франції зустрівся Володимир Зеленський. Сторни обговорили оборонну співпрацю країн.

Окремо Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в ПС ЗСУ для кращої протидії російським атакам.