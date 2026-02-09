Видео
Французская делегация посетила боевые позиции ПВО в Украине — Федоров

Французская делегация посетила боевые позиции ПВО в Украине — Федоров

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 11:48
Федоров показал французским партнерам работу зенитных войск во время атак
Позиция ПВО. Фото: кадр из видео

Министр обороны Максим Федоров сообщил о рабочем визите в Украину делегации Министерства обороны Франции во главе с Катрин Вотрен. По его словам, встречи состоялись на фоне очередных массированных ударов России по критической инфраструктуре, что позволило иностранным партнерам увидеть реальные условия, в которых Украина живет и обороняется ежедневно. 

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Михаила Федорова.

Читайте также:

Французы оценили работу ПВО в Украине

Федоров отметил, что вместе с командованием Воздушных Сил ВСУ украинская и французская стороны непосредственно выехали на боевые позиции зенитных ракетных войск. Это позволило партнерам увидеть работу противовоздушной обороны не в теории, а в условиях постоянной угрозы.

"Французская делегация воочию увидела, с чем Украина сталкивается ежедневно. Россия системно атакует энергетику и гражданскую инфраструктуру ракетами и дронами. Никто в мире не переживал таких постоянных ракетно-дроновых ударов", — заявил Федоров.

Федоров подчеркнул, что за время полномасштабной войны Украина существенно нарастила способности в сфере беспилотных технологий и сейчас входит в число лидеров по производству дронов различных типов. Параллельно государство активно инвестирует в инновации, а развитие ракетной программы уже сейчас рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений. По словам министра, этот сектор планируют масштабировать в тесной кооперации с западными партнерами.

Он также обратил внимание на то, что санкционное давление не остановило Россию от производства ракет и беспилотников, а значит вопрос совместного производства и промышленной кооперации с союзниками приобретает критическое значение. Речь идет не только об усилении обороноспособности Украины, но и о безопасности всей Европы в долгосрочной перспективе.

"Показал госпоже Вотрен круглосуточное дежурство наших военных и французскую технику SAMP/T, Mirage 2000 и Mistral на боевых позициях. Катрин Вотрен лично пообщалась с нашими военными. Спасибо французским партнерам за поддержку, которая ежедневно помогает защищать украинское небо и спасать жизни", — высказался Федоров.

Напомним, также с министром обороны Франции встретился Владимир Зеленский. Сторны обсудили оборонное сотрудничество стран.

Отдельно Владимир Зеленский анонсировал кадровые изменения в ВС ВСУ для лучшего противодействия российским атакам.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
