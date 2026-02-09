Обстріл України 9 лютого балістикою і дронами — скільки збила ППО

Мобільна група ППО збиває дрон. Фото: facebook/NGUmainpage

У ніч проти 9 лютого росіяни атакували Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Протиповітряна оборона змогла знищити більшість БпЛА та перехопити частину ракет.

Про це повідомили у ПС ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Атака на Україну в ніч проти 9 лютого

Як зазначили у ПС, противник випустив по Україні 11 балістичних ракет Іскандер-М із Брянської області. Крім того, минулої ночі відбулася атака 149 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад.

"Протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА. Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей", — йдеться у повідомленні.

Звіт щодо роботи ППО. Фото: Telegram/ПС ЗСУ

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях. Крім того, були падіння уламків на шести локаціях.

Також ми розповідали про наслідки обстрілу Дніпропетровщини 9 лютого. Через атаку постраждали дев'ятеро людей.