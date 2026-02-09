Відео
Головна Армія РФ випустила по Україні балістику і дрони — скільки збила ППО

РФ випустила по Україні балістику і дрони — скільки збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 10:24
Обстріл України 9 лютого балістикою і дронами — скільки збила ППО
Мобільна група ППО збиває дрон. Фото: facebook/NGUmainpage

У ніч проти 9 лютого росіяни атакували Україну балістичними ракетами та ударними дронами. Протиповітряна оборона змогла знищити більшість БпЛА та перехопити частину ракет.

Про це повідомили у ПС ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Атака на Україну в ніч проти 9 лютого

Як зазначили у ПС, противник випустив по Україні 11 балістичних ракет Іскандер-М із Брянської області. Крім того, минулої ночі відбулася атака 149 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів.

Скільки дронів і ракет збила ППО
Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи Сил оборони України відбивали повітряний напад.

"Протиповітряною обороною збито/подавлено 116 ворожих БпЛА. Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена та не досягла своїх цілей", — йдеться у повідомленні.

Скільки дронів і ракет збила ППО
Звіт щодо роботи ППО. Фото: Telegram/ПС ЗСУ

Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 15 локаціях. Крім того, були падіння уламків на шести локаціях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що минулої ночі росіяни вдарили по енергооб'єкті у Волинській області. Місцева влада розповіла деталі.

Також ми розповідали про наслідки обстрілу Дніпропетровщини 9 лютого. Через атаку постраждали дев'ятеро людей.

обстріли дрони війна в Україні атака балістичні ракети
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
