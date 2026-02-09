Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ выпустила по Украине баллистику и дроны — сколько сбила ПВО

РФ выпустила по Украине баллистику и дроны — сколько сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 10:24
Обстрел Украины 9 февраля баллистикой и дронами — сколько сбила ПВО
Мобильная группа ПВО сбивает дрон. Фото: facebook/NGUmainpage

В ночь на 9 февраля россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными дронами. Противовоздушная оборона смогла уничтожить большинство БпЛА и перехватить часть ракет.

Об этом сообщили в ВС ВСУ, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Атака на Украину в ночь на 9 февраля

Как отметили в ПС, противник выпустил по Украине 11 баллистических ракет Искандер-М из Брянской области. Кроме того, минувшей ночью состоялась атака 149 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов.

Скільки дронів і ракет збила ППО
Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали воздушное нападение.

"Противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БпЛА. Кроме того, часть баллистических ракет Искандер-М была перехвачена и не достигла своих целей", — говорится в сообщении.

Скільки дронів і ракет збила ППО
Отчет о работе ПВО. Фото: Telegram/ПС ВСУ

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 15 локациях. Кроме того, были падения обломков на шести локациях.

Напомним, ранее мы писали о том, что минувшей ночью россияне ударили по энергообъекту в Волынской области. Местные власти рассказали детали.

Также мы рассказывали о последствиях обстрела Днепропетровщины 9 февраля. Из-за атаки пострадали девять человек.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

обстрелы дроны война в Украине атака баллистические ракеты
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации