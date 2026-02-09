Обстрел Украины 9 февраля баллистикой и дронами — сколько сбила ПВО

Мобильная группа ПВО сбивает дрон. Фото: facebook/NGUmainpage

В ночь на 9 февраля россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и ударными дронами. Противовоздушная оборона смогла уничтожить большинство БпЛА и перехватить часть ракет.

Об этом сообщили в ВС ВСУ, передает Новини.LIVE.

Атака на Украину в ночь на 9 февраля

Как отметили в ПС, противник выпустил по Украине 11 баллистических ракет Искандер-М из Брянской области. Кроме того, минувшей ночью состоялась атака 149 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и других типов.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины отражали воздушное нападение.

"Противовоздушной обороной сбито/подавлено 116 вражеских БпЛА. Кроме того, часть баллистических ракет Искандер-М была перехвачена и не достигла своих целей", — говорится в сообщении.

Отчет о работе ПВО. Фото: Telegram/ПС ВСУ

Зафиксировано попадание ракет и 23 ударных БпЛА на 15 локациях. Кроме того, были падения обломков на шести локациях.

