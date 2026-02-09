ГУР обнародовало данные 21 предприятия РФ по производству дронов

Беспилотник. Фото: Милитарный

Главное управление разведки раскрыло данные о 21 российском предприятии. Эти компании вовлечены в изготовление БпЛА для войны против Украины.

Данные опубликовали на портале War&Sanctions в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.

Какие российские предприятия изготавливают БпЛА

В ГУР отмечают, что более половины предприятий, которые оказались в списке, до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции. Эти компании должны быть включены в "черные списки".

Сообщение ГУР. Фото: скриншот

"Санкционное давление на агрессора и контроль за соблюдением санкционного режима необходимо усиливать. Опыт, который российская армия и производители вооружений получают сегодня на поле боя в Украине, завтра может быть использован Россией и ее союзниками — Ираном и КНДР — в новых войнах против цивилизованного мира", — отмечают в ГУР.

В список попало 21 предприятие, в частности:

ООО "Агентство цифрового развития", которое занимается разработкой и производством БпЛА "Сварог". Россияне использовали для обеспечения оккупационных сил на островах в дельте Днепра на Херсонщине;

предприятия группы "Аэро-хит" — занимаются разработкой и производством FPV-дронов "Велес";

КБ "Микроб" — разрабатывает одноименную серию FPV-дронов, а также АО "Площадь", которое создает для них системы автопилота и машинного зрения.

