Удар по російському полігоні "Капустін Яр" — у Генштабі назвали наслідки

Запуск ракети "Фламінго". Фото: кадр з відео

ЗСУ вдарили ракетою "Фламінго" по центральному міжвидовому полігоні МО РФ "Капустин Яр" у Астраханській області. Внаслідок цього пошкоджено важливі об'єкти.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у неділю, 8 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Наслідки удару по полігону "Капустін Яр"

"Підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення", — зазначили у Генштабі.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Також додали, що наразі уточнюють втрати противника та точні масштаби збитків. Крім того, сьогодні ЗСУ уразили склад МТЗ, район зосередження живої сили та пункт управління БпЛА противника.

"В ніч проти 8 лютого уражено склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу ворога в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області. Вчора, у районі населеного пункту Красногірське (ТОТ Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника", — зазначили у Генштабі.

Крім того, на окупованій території Донецької області в районі населеного пункту Новоекономічне, уражено пункт управління БпЛА противника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЗСУ вдарили по полігону "Капустін Яр". Саме там відбувається підготовка до запусків "Орєшніка".

Також ми розповідали про те, що СБУ уразила російський завод. Він виготовляв компоненти пального для ракет.