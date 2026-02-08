Удар по российскому полигону "Капустин Яр" — в Генштабе назвали последствия

Запуск ракеты "Фламинго". Фото: кадр из видео

ВСУ ударили ракетой "Фламинго" по центральному межвидовому полигону МО РФ "Капустин Яр" в Астраханской области. В результате этого повреждены важные объекты.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Последствия удара по полигону "Капустин Яр"

"Подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения", — отметили в Генштабе.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Также добавили, что сейчас уточняют потери противника и точные масштабы ущерба. Кроме того, сегодня ВСУ поразили склад МТЗ, район сосредоточения живой силы и пункт управления БпЛА противника.

"В ночь на 8 февраля поражен склад материально-технического обеспечения подразделения врага в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области. Вчера, в районе населенного пункта Красногорское (ВОТ Запорожской области) поражен район сосредоточения живой силы противника", — отметили в Генштабе.

Кроме того, на оккупированной территории Донецкой области в районе населенного пункта Новоэкономичное, поражен пункт управления БпЛА противника.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ ударили по полигону "Капустин Яр". Именно там происходит подготовка к запускам "Орешника".

Также мы рассказывали о том, что СБУ поразила российский завод, который изготавливал компоненты горючего для ракет.