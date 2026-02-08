Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Удар по полигону "Капустин Яр" в РФ — Генштаб озвучил последствия

Удар по полигону "Капустин Яр" в РФ — Генштаб озвучил последствия

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 15:02
Удар по российскому полигону "Капустин Яр" — в Генштабе назвали последствия
Запуск ракеты "Фламинго". Фото: кадр из видео

ВСУ ударили ракетой "Фламинго" по центральному межвидовому полигону МО РФ "Капустин Яр" в Астраханской области. В результате этого повреждены важные объекты.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 8 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Последствия удара по полигону "Капустин Яр"

"Подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения", — отметили в Генштабе.

Наслідки удару по полігону Капустін Яр
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Также добавили, что сейчас уточняют потери противника и точные масштабы ущерба. Кроме того, сегодня ВСУ поразили склад МТЗ, район сосредоточения живой силы и пункт управления БпЛА противника.

"В ночь на 8 февраля поражен склад материально-технического обеспечения подразделения врага в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области. Вчера, в районе населенного пункта Красногорское (ВОТ Запорожской области) поражен район сосредоточения живой силы противника", — отметили в Генштабе.

Кроме того, на оккупированной территории Донецкой области в районе населенного пункта Новоэкономичное, поражен пункт управления БпЛА противника.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ ударили по полигону "Капустин Яр". Именно там происходит подготовка к запускам "Орешника".

Также мы рассказывали о том, что СБУ поразила российский завод, который изготавливал компоненты горючего для ракет.

Ваша пробная версия Premium закончилась

обстрелы Генштаб ВСУ Россия атака ракета Фламинго
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации