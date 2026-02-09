ВСУ поразили важные объекты врага — в Генштабе рассказали подробности

Склад БпЛА и пункт управления — ВСУ поразили объекты РФ
Вооруженные Силы Украины поразили важные объекты врага. Уничтожен склад дронов на территории России, боеприпасов на временно оккупированных территориях и пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника вблизи Суджи.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.
Удары по объектам врага
Украинские Силы обороны продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага. В ночь на 9 февраля в районе Суджи Курской области РФ ВСУ поразили пункт управления подразделения воздушно-десантных войск противника.
"На ВОТ Херсонской области, в районе населенного пункта Новоалексеевка, поражен склад боеприпасов врага", — добавили в Генштабе.
Кроме того, во время предыдущих поражений был уничтожен склад БпЛА в районе города Ростов-на-Дону Ростовской области РФ.
"Подтверждено уничтожение трех контейнеров с FPV-дронами и комплектующими. По предварительным данным, уничтожено около 6 тысяч FPV-дронов. Повреждения также получили еще несколько контейнеров с беспилотниками", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали о последствиях удара по полигону "Капустин Яр" в РФ. Генштаб раскрыл подробности.
Также мы рассказывали о том, ГУР обнародовало список предприятий РФ. Эти компании производят дроны.
Читайте Новини.LIVE!