Главная Армия ВСУ поразили учебный центр БпЛА РФ и другие объекты — Генштаб

ВСУ поразили учебный центр БпЛА РФ и другие объекты — Генштаб

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 14:52
ВСУ поразили ряд объектов РФ 10 февраля — Генштаб
Пожар на объекте РФ. Иллюстративное фото: МЧС России

В ночь на 10 февраля украинские военные атаковали ряд важных объектов россиян. В частности, воины ВСУ поразили учебный центр подготовки пилотов БпЛА и производства FPV-дронов.

Об этом информирует пресс-служба Генерального штаба В СУ в Telegram, передает Новини.LIVE во вторник, 10 февраля.

Читайте также:

ВСУ успешно атаковали ряд важных объектов РФ

Итак, по данным Генштаба ВСУ, в ночь на 10 февраля 2026 года на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе н.п. Ялта, украинские защитники поразили вражеское ремонтное подразделение.

Кроме того, на ВОТ Запорожской области, в районе н.п. Камыш-Заря, поражен учебный центр подготовки пилотов БпЛА и производства FPV-дронов. В районе Хлеборобного воины ВСУ били по сосредоточению живой силы противника.

Также в районе н.п. Высокое (ВОТ Запорожской области) поражен пункт управления БпЛА подразделения из состава центра "Рубикон".

Вчера, 9 февраля, на территории Курской области РФ, в районе н.п. Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления БПЛА противника.

На ВОТ Донецкой области, в районе Федоровки, поражен полевой склад горюче-смазочных материалов врага.

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора", — отметили в Генштабе ВСУ.

ЗСУ атакували об'єкти РФ 10 лютого
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Telegram

Недавно мы информировали, что ВСУ ударили по центральному межвидовому полигону МО РФ "Капустин Яр" в России.

Напомним, что в ночь на 7 февраля СБУ поразила Редкинский опытный завод в Тверской области в России.

ВСУ россияне обстрелы Генштаб ВСУ война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
