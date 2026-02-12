ВСУ нанесли удары по важным объектам в России — что поражено

Украинские военные обстреливают врага. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

ВСУ поразили арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также оборонное предприятие и склады боеприпасов противника. Удары происходили по территории России и ВОТ.

Об этом сообщили в Генштабе в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Последствия ударов ВСУ по российским объектам

Как отмечают в Генштабе, в ночь на 12 февраля в районе населенного пункта Котлубань Волгоградской области РФ был поражен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России.

"Данный арсенал является одной из крупнейших площадок для хранения боеприпасов российской армии. Удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго", — говорится в сообщении.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

После мощных взрывов на территории объекта зафиксировали вторичную детонацию. Сейчас уточняют масштабы ущерба.

Кроме того, в населенном пункте Мичуринск Тамбовской области РФ атаковали предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для авиационных и ракетных систем. Речь идет о "Мичуринском заводе "Прогресс", который активно задействован в обеспечении российской армии.

Сообщение Генштаба об ударе по объектам врага. Фото: скриншот

Также, на временно оккупированных территориях Запорожской области, вблизи населенных пунктов Терпенье и Розовка, поражены склады боеприпасов врага. Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, по информации СМИ, потери России на фронте превышают количество мобилизованных. ВСУ показывают значительный прогресс.

Также мы рассказывали о том, что ВСУ поразили Волгоградский НПЗ в России. В генштабе раскрыли детали.

Ваша пробная версия Premium закончилась