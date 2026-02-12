ЗСУ завдали ударів по важливих об'єктах у Росії — що уражено

Українські військові обстрілюють ворога. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

ЗСУ уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин, а також оборонне підприємство та склади боєприпасів противника. Удари відбувалися по території Росії та ТОТ.

Про це повідомили у Генштабі у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Наслідки ударів ЗСУ по російських об'єктах

Як зазначають у Генштабі, в ніч на 12 лютого у районі населеного пункту Котлубань Волгоградської області РФ було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії.

"Даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удару по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Після потужних вибухів на території об'єкта зафіксували вторинну детонацію. Наразі уточнюють масштаби збитків.

Крім того, у населеному пункті Мічурінськ Тамбовської області РФ атакували підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем. Йдеться про "Мічуринський завод Прогрес", який активно задіяний в забезпеченні російської армії.

Повідомлення Генштабу про удар по об'єктах ворога. Фото: скриншот

Також, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, поблизу населених пунктів Терпіння та Розівка, уражено склади боєприпасів ворога. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

