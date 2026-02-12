Відео
Головна Армія ЗСУ уразили арсенал зберігання ракет у РФ — деталі від Генштабу

ЗСУ уразили арсенал зберігання ракет у РФ — деталі від Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 11:28
ЗСУ завдали ударів по важливих об'єктах у Росії — що уражено
Українські військові обстрілюють ворога. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

ЗСУ уразили арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин, а також оборонне підприємство та склади боєприпасів противника. Удари відбувалися по території Росії та ТОТ.

Про це повідомили у Генштабі у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки ударів ЗСУ по російських об'єктах

Як зазначають у Генштабі, в ніч на 12 лютого у районі населеного пункту Котлубань Волгоградської області РФ було уражено арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. 

"Даний арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії. Удару по арсеналу завдано українськими засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по РФ 12 лютого
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Після потужних вибухів на території об'єкта зафіксували вторинну детонацію. Наразі уточнюють масштаби збитків.

Крім того, у населеному пункті Мічурінськ Тамбовської області РФ атакували підприємство з виробництва високотехнологічного обладнання для авіаційних і ракетних систем. Йдеться про "Мічуринський завод Прогрес", який активно задіяний в забезпеченні російської армії.

Наслідки удару по РФ 12 лютого
Повідомлення Генштабу про удар по об'єктах ворога. Фото: скриншот

Також, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, поблизу населених пунктів Терпіння та Розівка, уражено склади боєприпасів ворога. Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, за інформацією ЗМІ, втрати Росії на фронті перевищують кількість мобілізованих. ЗСУ показують значний прогрес.

Також ми розповідали про те, що ЗСУ уразили Волгоградський НПЗ в Росії. У генштабі розкрили деталі.

ЗСУ обстріли Генштаб ЗСУ війна Росія атака
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
