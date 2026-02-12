Втрати РФ на фронті у січні перевищили кількість мобілізованих

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Упродовж січня Росія зазнала близько на 9 000 більше втрат на фронті в Україні. Ця кількість перевищує число мобілізованих. Західні чиновники наголошують про прогрес у прагненні ЗСУ завдати більшої шкоди на лінії фронту.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Втрати Росії на фронті упродовж січня

Чиновники зазначають, що російські окупанти не змогли досягти значних успіхів у січні, навіть попри масштабні втрати.

У грудні число загиблих росіян досягло 35 тисяч, що майже вдвічі перевищує середньомісячний показник 2025 року за даними НАТО.

А нещодавно глава Міноборони України Михайло Федоров окреслив стратегію, яка передбачає збільшення втрат Росії до 50 000 на місяць до літа. Ймовірно, такий рівень унеможливить поповнення армії РФ без оголошення нової хвилі відкритої мобілізації.

"У грудні втрати Росії приблизно дорівнювали щомісячному набору Москви. Дефіцит, з яким зіткнулася Москва в січні, свідчить про те, що стратегія України, схоже, мала певний успіх, хоча ще належить побачити, чи зможе Київ підтримувати нещодавню динаміку", — кажуть чиновники на умовах анонімності.

Західні союзники пояснюють збільшення смертності окупантів успішним застосуванням українськими військами безпілотних систем.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація вздовж фронту залишається складною. Водночас територіальні здобутки Росії склали менше 1% площі України за останні три роки. За словами Сирського, на фронті перебуває близько 712 000 росіян.

Зростання втрат російської армії ставить під сумнів наратив Кремля, який часто подається як "неминуча перемога Росії у війні".

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, яка ситуація на усіх напрямках фронту 12 лютого.

А наприкінці січня у звіті CSIS зазначалося, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні близько 1,2 мільйона осіб.