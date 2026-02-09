Відео
Україна
Головна Армія Втрати РФ на фронті — скільки окупантів ліквідували ЗСУ в січні

Втрати РФ на фронті — скільки окупантів ліквідували ЗСУ в січні

Дата публікації: 9 лютого 2026 19:06
Втрати РФ у війні за січень 2026 — Сирський розкрив дані
Армія РФ. Фото: росЗМІ

Збройні Сили України упродовж першого місяця року утримали стабільну ситуацію на фронті та зірвали наступальні плани противника. За цей період втрати ворога перевищили темпи поповнення його особового складу.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 9 лютого, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Втрати РФ на фронті за січень

Загальні втрати противника за цей період склали близько 31,7 тисячі осіб, що на 9 тисяч перевищує обсяги його поповнення за той самий час.

"Таку тенденцію потрібно продовжувати і зміцнювати. У ході відвертої розмови проаналізували стан виконання бойових та оперативних завдань, в тому числі щодо відбиття повітряних ударів противника, комплектування і забезпечення наших військ, проведення інженерно-фортифікаційних робіт, підтримання стану правопорядку в ЗС України тощо", — повідомив Сирський.

Упродовж січня засобами Deep strike було виконано 48 вогневих завдань по об'єктах нафтогазової галузі РФ. Внаслідок ударів загальна переробка нафти в Росії скоротилася на 19%, що еквівалентно близько 53,4 млн тонн на рік.

А також Повітряні сили в січні завдали 80 авіаударів, а ударні безпілотні літальні апарати Сил оборони виконали понад 300 тисяч спеціальних бойових завдань. У результаті ураження аеродромів противника застосування ворогом керованих авіабомб зменшилося на 5%. Попри наявний дефіцит засобів ураження, упродовж місяця силами ППО було знищено 21,7 тисячі повітряних цілей, зокрема 21,6 тисячі безпілотників різних типів.

Нагадаємо, ЗСУ завдали удару по складу БпЛА та пункту управління ворога.

А також у Генштабі повідомили, що армія РФ активізувала наступи на декількох напрямках фронту.

ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський втрати окупантів армія РФ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
