Потери РФ на фронте — сколько оккупантов ликвидировали ВСУ в январе

Потери РФ на фронте — сколько оккупантов ликвидировали ВСУ в январе

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 19:06
Потери РФ в войне за январь 2026 - Сырский раскрыл данные
Армия РФ. Фото: росСМИ

Вооруженные Силы Украины в течение первого месяца года удержали стабильную ситуацию на фронте и сорвали наступательные планы противника. За этот период потери врага превысили темпы пополнения его личного состава.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 9 февраля, информирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Потери РФ на фронте за январь

Общие потери противника за этот период составили около 31,7 тысячи человек, что на 9 тысяч превышает объемы его пополнения за то же время.

"Такую тенденцию нужно продолжать и укреплять. В ходе откровенного разговора проанализировали состояние выполнения боевых и оперативных задач, в том числе по отражению воздушных ударов противника, комплектования и обеспечения наших войск, проведения инженерно-фортификационных работ, поддержания состояния правопорядка в ВС Украины и т.д.", — сообщил Сырский.

В течение января средствами Deep strike было выполнено 48 огневых задач по объектам нефтегазовой отрасли РФ. Вследствие ударов общая переработка нефти в России сократилась на 19%, что эквивалентно около 53,4 млн тонн в год.

А также Воздушные силы в январе нанесли 80 авиаударов, а ударные беспилотные летательные аппараты Сил обороны выполнили более 300 тысяч специальных боевых задач. В результате поражения аэродромов противника применение врагом управляемых авиабомб уменьшилось на 5%. Несмотря на имеющийся дефицит средств поражения, в течение месяца силами ПВО было уничтожено 21,7 тысячи воздушных целей, в том числе 21,6 тысячи беспилотников различных типов.

Напомним, ВСУ нанесли удар по складу БпЛА и пункту управления врага.

А также в Генштабе сообщили, что армия РФ активизировала наступления на нескольких направлениях фронта.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
