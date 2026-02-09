Ситуация на фронте 9 февраля — на каких направлениях идут бои

Россияне активизировали штурмы на нескольких направлениях — Генштаб
Война России против Украины продолжается уже 1447-е сутки. Линия фронта остается чрезвычайно напряженной, поэтому российские войска в течение суток резко нарастили интенсивность атак, однако украинские подразделения удерживают оборону и наносят противнику существенные потери.
Какая ситуация на фронте 9 февраля на ключевых направлениях
За прошедшие сутки на разных участках фронта произошло 312 боевых столкновений. Армия России применяла ракеты, авиацию, дроны и артиллерию. В частности, противник совершил два ракетных удара, использовав 11 ракет, нанес 65 авиационных ударов и сбросил 148 управляемых авиабомб. Массово применялись беспилотники, зафиксировано около 3960 дронов-камикадзе. Общее количество обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам достигло 2741, среди них 104 удара были нанесены из реактивных систем залпового огня.
Под авиационным огнем оказались населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях. Российская авиация атаковала районы Коломийцев, а также Зеленую Диброву, Барвиновку, Неженку, Любицкое, Воздвижевку и Копани.
В ответ украинские авиационные подразделения, ракетные войска и артиллерия поразили район скопления живой силы противника и уничтожили одно из его инженерных сооружений.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировали три боевых столкновения. Противник нанес три авиаудара с применением шести управляемых авиабомб, а также совершил 78 обстрелов, пять из которых были осуществлены из реактивных систем залпового огня.
Южно-Слобожанское направление оставалось зоной постоянного давления. Здесь российские подразделения восемь раз пытались прорвать украинскую оборону в районах Волчанска, Старицы, Прилепки и в направлении Фиголевки, однако безрезультатно.
На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак. Противник пытался продвинуться в направлениях Купянска, Подолов, Петропавловки, Песчаного, Новоосиново, Новой Кругляковки и Новоплатоновки, но был остановлен украинскими силами.
На Лиманском направлении российские войска совершили 22 попытки прорыва. Штурмовые действия фиксировались вблизи Дробышево, Среднего, Заречного, а также в направлениях Дружелюбовки, Ставков, Шийковки и Лимана.
Славянское направление также оставалось активным. Здесь украинские военные остановили 15 попыток продвижения врага в сторону Закитного, Рай-Александровки, Платоновки и в районе Дроновки. На Краматорском направлении зафиксирована одна атака вблизи Орехово-Васильевки.
Наибольшее количество боевых столкновений пришлось на Константиновское и Покровское направления. В районе Константиновки противник совершил 32 атаки, действуя вблизи Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки и пытаясь прорваться в направлениях Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Миколайполья, Степановки и Софиевки.
На Покровском направлении украинские подразделения отбили 72 штурмовых действия. Бои продолжались вблизи Родинского, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Муравки, Мирнограда, Филиала, а также в направлениях Торецкого, Кучерова Яра, Белицкого, Шевченко, Новоалександровки, Сергеевки, Новоподгородного, Новопавловки, Ивановки, Гришино и Нового Донбасса.
На Александровском направлении зафиксировали восемь атак в районе Приволья и в направлениях Андреевки-Клевцово, Ивановки и Александрограда.
На Гуляйпольском направлении произошло 29 боевых столкновений — противник атаковал в районах Сладкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Доброполья, а также на сообщениях к Железнодорожному и Оленоконстантиновке.
На Ореховском направлении украинские силы отбили пять атак вблизи Каменского, Щербаков и в направлении Лукьяновского. На Приднепровском направлении наступательных действий врага не зафиксировано. Также отсутствуют признаки формирования ударных группировок на Волынском и Полесском направлениях.
По итогам суток российская армия потеряла 1250 военных. Кроме того, было уничтожено три танка, три боевые бронированные машины, 12 артиллерийских систем, 413 беспилотников, одну ракету и 113 единиц автомобильной техники.
Напомним, также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, сколько российских военных находятся на фронте.
В то же время, по словам командира Третьего армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого, российские войска значительно замедлили темпы продвижения по сравнению с периодом 2023 года.
