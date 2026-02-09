Ситуація на фронті 9 лютого — на яких напрямках точаться бої

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Війна Росії проти України триває вже 1447-му добу. Лінія фронту залишається надзвичайно напруженою, тож російські війська протягом доби різко наростили інтенсивність атак, однак українські підрозділи втримують оборону та завдають противнику суттєвих втрат.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація на фронті 9 лютого на ключових напрямках

Минулої доби на різних ділянках фронту відбулося 312 бойових зіткнень. Армія Росії застосовувала ракети, авіацію, дрони та артилерію. Зокрема, противник здійснив два ракетні удари, використавши 11 ракет, завдав 65 авіаційних ударів і скинув 148 керованих авіабомб. Масово застосовувалися безпілотники, зафіксовано близько 3960 дронів-камікадзе. Загальна кількість обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах сягнула 2741, серед них 104 удари були завдані з реактивних систем залпового вогню.

Під авіаційним вогнем опинилися населені пункти у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Російська авіація атакувала райони Коломійців, а також Зелену Діброву, Барвінівку, Ніженку, Любицьке, Воздвижівку й Копані.

У відповідь українські авіаційні підрозділи, ракетні війська та артилерія вразили район скупчення живої сили противника та знищили одну з його інженерних споруд.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксували три бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаударів із застосуванням шести керованих авіабомб, а також здійснив 78 обстрілів, п'ять із яких були здійснені із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Південно-Слобожанський напрямок залишався зоною постійного тиску. Тут російські підрозділи вісім разів намагалися прорвати українську оборону в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки та у напрямку Фиголівки, однак безрезультатно.

Куп'янський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак. Противник намагався просунутися у напрямках Куп'янська, Подолів, Петропавлівки, Піщаного, Новоосинового, Нової Кругляківки та Новоплатонівки, але був зупинений українськими силами.

Лиманський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку російські війська здійснили 22 спроби прориву. Штурмові дії фіксувалися поблизу Дробишевого, Середнього, Зарічного, а також у напрямках Дружелюбівки, Ставків, Шийківки та Лиману.

Слов'янський напрямок також залишався активним. Тут українські військові зупинили 15 спроб просування ворога у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та в районі Дронівки. На Краматорському напрямку зафіксовано одну атаку поблизу Оріхово-Василівки.

Слов'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільша кількість бойових зіткнень припала на Костянтинівський і Покровський напрямки. У районі Костянтинівки противник здійснив 32 атаки, діючи поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та намагаючись прорватися у напрямках Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Миколайпілля, Степанівки та Софіївки.

Костянтинівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські підрозділи відбили 72 штурмові дії. Бої тривали поблизу Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Муравки, Мирнограда, Філії, а також у напрямках Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Шевченка, Новоолександрівки, Сергіївки, Новопідгородного, Новопавлівки, Іванівки, Гришиного та Нового Донбасу.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку зафіксували вісім атак у районі Привілля та у напрямках Андріївки-Клевцового, Іванівки й Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 29 бойових зіткнень — противник атакував у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Добропілля, а також на повідомленнях до Залізничного та Оленокостянтинівки.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку українські сили відбили п'ять атак поблизу Кам’янського, Щербаків та у напрямку Лук’янівського. На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано. Також відсутні ознаки формування ударних угруповань на Волинському та Поліському напрямках.

За підсумками доби російська армія втратила 1250 військових. Крім того, було знищено три танки, три бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 413 безпілотників, одну ракету та 113 одиниць автомобільної техніки.

Нагадаємо, також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, скільки російських військових перебувають на фронті.

Водночас, за словами командира Третього армійського корпусу ЗСУ Андрія Білецького, російські війська значно сповільнили темпи просування порівяно з періодом 2023 року.