Ситуація на фронті — росіяни сповільнилася у наступах

Командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький. Фото: кадр з відео

Російські війська зараз дуже сповільнилися на фронті. Вони мають найгірші темпи просування з 2023 року, але сподіваються, що їхня тактика стане ефективною після закінчення зими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю командира Третього армійського корпусу ЗСУ Андрія Білецького "Фактам ICTV".

Реклама

Читайте також:

Що думають на фронті про завершення війни

Білецький розповів, що зараз в армії РФ найповільніші темпи просування з 2023 року. Однак ворог вірить, що зима пройде і вони відновлять свою так звану тактику інфільтрації, яка стане ефективною.

За словами командира, попри значне сповільнення, Росії не вигідно сідати за стіл переговорів. Він наголосив, що мир — це заведення росіян в патову безнадійну ситуацію, коли наступати неможливо або можливо вже абсолютно неприйнятними втратами. Лише після цього можна вести з ними діалог.

"Якщо ми пройдемо морози і зможемо у весняний період повністю зупинити росіян та їх просування на фронті. Також, коли ворог зрозуміє, що мета Донбас — це абсурд, тоді у них з'являться серйозні стимули для того, щоб сідати за стіл переговорів", — наголосив Андрій Білецький.

Що може зупинити ворога

Командир Третього армійського корпусу пояснив, що зараз найпоширенішою тактикою РФ на фронті є тактика інфільтрації. Такий військовий термін передбачає, що використовуючи низьку щільність бойових порядків, тобто коли висока відстань між позиціями піхоти противника, спеціально підготовлені групи заходять, проходять в глибину, створюють контроль територій і за рахунок цього пропускають туди механізовані підрозділи і починається повномасштабний наступ.

Однак росіяни просто женуть стада людей, третина з яких взагалі іноземці. Найчастіше зараз можна побачити у лавах російської армії громадян Африки та Індії.

"Ці люди відправляються малими групами по дві-три особи із завданням просочуватися на максимальну глибину, деколи навіть на 7-8 кілометрів, розраховуючи, що у нас немає резервів для того, щоб їх контратакувати. Така тактика призводить до фантастичних втрат, але поки є людський ресурс, вони її будуть використовувати", — поділився військовий.

Водночас він назвав ефективні засоби проти таких дій росіян. За словами Білецького, йдеться про ешелонування засобів спостереження і ураження. Найчастіше українські військові уражають окупантів, коли вони йдуть пішки. Так, наші оборонці отримують інформацію про вихід ворожої роти і за чотири доби зі 120 людей в живих залишилось 17, навіть не дійшовши до "передку".

Другий спосіб — це створення мобільних підготовлених резервів або протидиверсійних підрозділів. Білецький зазначив, що з цим чудово справляються ССО.

"Зазвичай це не складна задача, адже вони в глибині наших бойових порядків. У ворога немає ні підтримки, ні логістики, у нього елементарно їжі і набоїв немає", — зазначив командир.

Нагадаємо, раніше Сирський повідомляв, що Україна зірвала плани РФ захопити Донеччину. Українські військові провели три наступальні операції у 2025 році.

Також головнокомандувач назвав кількість військових РФ на фронті в Україні. Росіяни повністю виконали і навіть перевиконали плани з укомплектування своєї армії.