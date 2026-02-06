Український наступ на фронті — РФ не дали захопити Донеччину

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Українські військові провели три наступальні операції у 2025 році і дві з них — на території Росії. Ці дії зірвали плани ворога про захоплення Донецької області.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, спілкуючись з журналістами, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Наступальні дії України на фронті

Сирський розповів, що Збройні сили успішно атакували у Бєлгородській та Курській областях, а також на Добропільському напрямку. За його словами, так операції зірвали плани армії РФ про захоплення Донеччини та створення так званих буферних зон.

Він додав, що на окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі.

"Їхня мета — утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед", — пояснив генерал.

Олександр Сирський наголосив, що це приносить результати, адже у січні ворог не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів.

Нагадаємо, зараз у росіян "катастрофа" на фронті. Там фактично зруйнована система управління військовими діями.

В окупантів по всьому фронту не працює Starlink. Російські блогери заявляють, що зараз все повернулося до стану початку у 2022 році, коли між підрозділами повністю була відсутня будь-яка координація.