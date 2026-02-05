В Росії лягла система управління військами — радник Міноборони

Російські війська. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

На фронті у збройних формуваннях російської армії склалась надзвичайно складна ситуація. Там фактично зруйнована система управління військовими діями.

Про це повідомив радник міністра оборони України з питань технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у Facebook.

У росіян виник хаос на фронті через відсутність командування

За його словами, на багатьох напрямках ворог був змушений повністю припинити штурмові операції через колапс у керуванні військами.

Повідомлення. Фото: скриншот

Водночас він зазначив, що на українському боці виникли певні труднощі у підрозділів, які несвоєчасно подали дані для верифікації приватних терміналів Starlink. Через це виникли тимчасові технічні обмеження, але процес обробки інформації наразі триває.

Нагадаємо, про проблеми на фронті в російських військ заявляли й російські пропагандисти та воєнкори. Зокрема, усе почалося через блокування неверифікованих терміналів Starlink, якими росіяни користуються для керування дронами.

Засновник компанії SpaceX та Starlink Ілон Маск раніше оголосив, що посприяє обмеженню для росіян на використання супутникового зв'язку.

В Україні також оголосили про зобов'язання пройти верифікацію терміналів. В інакшому випадку їхня робота буде заблокована.