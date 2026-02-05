Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У росіян катастрофа на фронті — "Флеш" пояснив чому штурми на стопі

У росіян катастрофа на фронті — "Флеш" пояснив чому штурми на стопі

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 11:08
В Росії лягла система управління військами — радник Міноборони
Російські війська. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

На фронті у збройних формуваннях російської армії склалась надзвичайно складна ситуація. Там фактично зруйнована система управління військовими діями.

Про це повідомив радник міністра оборони України з питань технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у Facebook.

Реклама
Читайте також:

У росіян виник хаос на фронті через відсутність командування

За його словами, на багатьох напрямках ворог був змушений повністю припинити штурмові операції через колапс у керуванні військами.

null
Повідомлення. Фото: скриншот

Водночас він зазначив, що на українському боці виникли певні труднощі у підрозділів, які несвоєчасно подали дані для верифікації приватних терміналів Starlink. Через це виникли тимчасові технічні обмеження, але процес обробки інформації наразі триває.

Нагадаємо, про проблеми на фронті в російських військ заявляли й російські пропагандисти та воєнкори. Зокрема, усе почалося через блокування неверифікованих терміналів Starlink, якими росіяни користуються для керування дронами

Засновник компанії SpaceX та Starlink Ілон Маск раніше оголосив, що посприяє обмеженню для росіян на використання супутникового зв'язку.

В Україні також оголосили про зобов'язання пройти верифікацію терміналів. В інакшому випадку їхня робота буде заблокована. 

російські війська Starlink війна в Україні фронт ситуація на фронті
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації