Без верифікації Starlink відключать — як знайти UTID

Термінал Starlink

На тлі загроз, пов'язаних із використанням супутникового зв'язку Starlink російськими силами для атак з дронами, в Україні запроваджують нову систему контролю. Відтепер на території держави функціонуватимуть лише перевірені термінали, які пройшли офіційну процедуру верифікації.

Які дані треба реєструвати для верифікації Starlink пояснили у Міноборони України.

Реклама

Читайте також:

Чому в Україні зобов'яжуть реєструвати термінали Starlink

Йдеться про впровадження так званого "білого списку" — лише внесені до нього пристрої матимуть дозвіл на підключення до мережі Starlink. Усі невідомі або неавторизовані термінали будуть заблоковані. Таке рішення прийняте як відповідь на зафіксовані випадки використання супутникового інтернету ворожими дронами під час атак на цивільні об’єкти.

З міркувань безпеки, навіть дозволені до використання комплекти Starlink працюватимуть у межах обмеженого функціоналу. Зокрема, передбачено роботу виключно в стаціонарному режимі, а під час переміщення — із зниженою швидкістю передачі даних.

Як зареєструвати термінал Starlink

Для проходження перевірки користувач має надати унікальний номер свого обладнання — KIT або UTID. Міністерство оборони України оприлюднило інструкцію для самостійного пошуку цих ідентифікаторів:

Де знайти KIT-номер. Фото: Міноборони України

KIT-номер — зазначений на упаковці пристрою. Він починається з позначки KIT, наприклад: KIT00000000.

Як знайти UTID. Фото: Міноборони України

UTID (ідентифікатор терміналу) — доступний у мобільному застосунку Starlink.

Щоб його знайти:

Запустіть застосунок і натисніть "Під’єднатися до Wi-Fi", обравши мережу STARLINK.

На головному екрані відкрийте меню (у верхньому лівому куті).

Прокрутіть сторінку донизу, натисніть на іконку з літерою "i".

У розділі "Starlink" з’явиться ідентифікатор термінала — наприклад: 01000000-00000000-00e1c9f7 (префікс "ut" можна ігнорувати).

Подальші деталі процедури верифікації Міністерство оборони обіцяє оприлюднити найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Михайло Федоров заявив, що в Україні відключать роботу неверифікованих Starlink.

Водночас речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія давно використовує дрони зі Starlink.

Американський мільярдер та засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що унеможливить використання Starlink Росією.