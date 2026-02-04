Без верификации Starlink отключат — как найти UTID

Терминал Старлинк

На фоне угроз, связанных с использованием спутниковой связи Starlink российскими силами для атак с дронами, в Украине вводят новую систему контроля. Отныне на территории государства будут функционировать только проверенные терминалы, которые прошли официальную процедуру верификации.

Какие данные надо регистрировать для верификации Starlink объяснили в Минобороны Украины.

Почему в Украине обяжут регистрировать терминалы Starlink

Речь идет о внедрении так называемого "белого списка" - только внесенные в него устройства будут иметь разрешение на подключение к сети Starlink. Все неизвестные или неавторизованные терминалы будут заблокированы. Такое решение принято как ответ на зафиксированные случаи использования спутникового интернета вражескими дронами во время атак на гражданские объекты.

Из соображений безопасности, даже разрешенные к использованию комплекты Starlink будут работать в пределах ограниченного функционала. В частности, предусмотрена работа исключительно в стационарном режиме, а при перемещении - с пониженной скоростью передачи данных.

Как зарегистрировать терминал Starlink

Для прохождения проверки пользователь должен предоставить уникальный номер своего оборудования — KIT или UTID. Министерство обороны Украины обнародовало инструкцию для самостоятельного поиска этих идентификаторов:

Где найти KIT-номер. Фото: Минобороны Украины

KIT-номер — указанный на упаковке устройства. Он начинается с отметки KIT, например: KIT00000000.

Как найти UTID. Фото: Минобороны Украины

UTID (идентификатор терминала) — доступен в мобильном приложении Starlink.

Чтобы его найти:

Запустите приложение и нажмите "Подключиться к Wi-Fi", выбрав сеть STARLINK.

На главном экране откройте меню (в верхнем левом углу).

Прокрутите страницу вниз, нажмите на иконку с буквой "i".

В разделе "Starlink" появится идентификатор терминала — например: 01000000-00000000-00e1c9f7 (префикс "ut" можно игнорировать).

Дальнейшие детали процедуры верификации Министерство обороны обещает обнародовать в ближайшее время.

Напомним, недавно министр обороны Михаил Федоров заявил, что в Украине отключат работу неверифицированных Starlink.

В то же время представитель ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия давно использует дроны со Starlink.

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что сделает невозможным использование Starlink Россией.