Термінали Старлінк тепер треба обов'язково реєструвати — у Міноборони пояснили як

Боєць ЗСУ з терміналом Starlink. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні працюватимуть лише офіційно авторизовані термінали Starlink. Уряд запроваджує "білий список" пристроїв, щоб перекрити окупантам доступ до супутникового зв’язку на фронті.

Про це повідомив офіційний сайт Міністерства оборони України.

Реклама

Читайте також:

Чому Starlink тепер треба реєструвати

Росіяни знайшли лазівку — окупанти почали масово встановлювати звязок з дронами через комерційні термінали. Такі БпЛА стають стійкими до засобів радіоелектронної боротьби. Вони літають низько і керуються оператором у реальному часі на великих відстанях.

Міноборони разом зі SpaceX закриють доступ для всіх неперевірених пристроїв — це вбереже об'єкти енергетики та життя людей.

Для цивільних українців, бізнесу та військових інтернет залишиться стабільним. Проте запроваджують певні обмеження з міркувань безпеки. Дозволені термінали працюватимуть стабільно у стаціонарному стані. Під час руху швидкість можуть обмежувати.

Як зареєструвати Starlink

Щоб користуватися інтернетом без перебоїв, власники мають пройти верифікацію. Процедура залежить від статусу власника.

Військовим згодом відкриють спеціальну функцію в застосунку "Армія+". Відповідальні за зв’язок офіцери вноситимуть дані безпосередньо в систему DELTA.

Бізнес та державні установи зможуть подати заявку через портал "Дія" вже з 3 лютого 2026 року. Для реєстрації знадобляться KIT-номер, UTID або Dish ID вашого пристрою. Ці дані можна знайти на коробці або в налаштуваннях акаунта.

Цивільним доведеться прогулятися. Якщо ви володієте терміналом як фізична особа, зверніться до найближчого ЦНАПу. Візьміть із собою паспорт, ідентифікаційний код та сам термінал. Якщо у вас декілька пристроїв — беріть усі.

Це вимога безпеки для запобігання зловживанням. Послуга реєстрації абсолютно безкоштовна. Після підтвердження даних ви отримаєте повідомлення та зможете користуватися мережею без лімітів.

Раніше повідомлялось, що перший"Шахед" під керуванням Starlink помітили ще пів роки тому. Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що росіяни обурюються рішенням Ілона Маска блокувати Starlink. Це зменшить швидкість та дальність їхніх дронів.