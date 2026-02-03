Терминалы Старлинк теперь надо обязательно регистрировать — в Минобороны объяснили как

Боец ВСУ с терминалом Starlink. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Украине будут работать только официально авторизованные терминалы Starlink. Правительство вводит "белый список" устройств, чтобы перекрыть оккупантам доступ к спутниковой связи на фронте.

Об этом сообщил официальный сайт Министерства обороны Украины.

Читайте также:

Почему Starlink теперь надо регистрировать

Россияне нашли лазейку — оккупанты начали массово устанавливать связь с дронами через коммерческие терминалы. Такие БпЛА становятся устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы. Они летают низко и управляются оператором в реальном времени на больших расстояниях.

Минобороны вместе со SpaceX закроют доступ для всех непроверенных устройств — это убережет объекты энергетики и жизни людей.

Для гражданских украинцев, бизнеса и военных интернет останется стабильным. Однако вводят определенные ограничения из соображений безопасности. Разрешенные терминалы будут работать стабильно в стационарном состоянии. Во время движения скорость могут ограничивать.

Как зарегистрировать Starlink

Чтобы пользоваться интернетом без перебоев, владельцы должны пройти верификацию. Процедура зависит от статуса владельца.

Военным впоследствии откроют специальную функцию в приложении "Армия+". Ответственные за связь офицеры будут вносить данные непосредственно в систему DELTA.

Бизнес и государственные учреждения смогут подать заявку через портал "Дія" уже с 3 февраля 2026 года. Для регистрации понадобятся KIT-номер, UTID или Dish ID вашего устройства. Эти данные можно найти на коробке или в настройках аккаунта.

Гражданским придется прогуляться. Если вы владеете терминалом как физическое лицо, обратитесь в ближайший ЦПАУ. Возьмите с собой паспорт, идентификационный код и сам терминал. Если у вас несколько устройств — берите все.

Это требование безопасности для предотвращения злоупотреблений. Услуга регистрации абсолютно бесплатная. После подтверждения данных вы получите сообщение и сможете пользоваться сетью без лимитов.

Ранее сообщалось, что первый "Шахед" под управлением Starlink заметили еще полгода назад. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, что россияне возмущаются решением Илона Маска блокировать Starlink. Это уменьшит скорость и дальность их дронов.