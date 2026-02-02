Відео
Окупанти жаліються на Маска — як вплине блокування Starlink

Окупанти жаліються на Маска — як вплине блокування Starlink

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 02:16
Відключення сірих Starlink сильно завадить армії РФ, стверджують самі окупанти
Окупанти РФ запускають дрон. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російські окупанти через свої пропагандистські Телеграм-канали так званих "військкорів" жаліються на рішення Ілона Маска почати блокувати "сірі" термінали Starlink. Головна проблема — зменшення швидкості польоту ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Телеграм-канали окупантів.

Як Маск завадить дронам армії РФ

Так звані Z-блогери пишуть, що Ілон Маск зробив явно недружній крок на адресу Москви. Starlink запровадив обмеження для своїх терміналів в Україні (швидкість 75–90 км/год). Введення ліміту швидкості моментально виводить із ладу концепцію використання Starlink на швидкісних БпЛА літакового типу ("крилах").

Відповідно, для окупантів польоти таких моделей, як "Молнія-2" або інші далекобійні дрони, стає скрутним, тому що їх реальна швидкість значно вища. Це не позбавляє, але обмежує можливості російських військ керувати такими дронами, пишуть "військкори". 

Також у їхніх повідомленнях наголошується, що українці разом із американцями роблять "білий список". Так, офіційно зареєстровані чи авторизовані термінали (прив'язані до підрозділів) зможуть працювати без цього ліміту, а решта — включаючи "сірі" термінали на російських дронах — блокуватимуться або залишаться з обмеженнями.

Проте Z-блогери вважають, що таке рішення є тимчасовим і окупанти знайдуть спосіб обійти його. 

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що зусилля щодо припинення несанкціонованого використання Starlink Росією спрацювали. Він готовий вжити додаткових заходів, якщо у цьому є потреба.

Раніше Михайло Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом з компанією SpaceX вже розв'язують проблему використання Starlink на російських безпілотниках.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
