Отключение серых Starlink сильно помешает армии РФ, утверждают сами оккупанты

Оккупанты РФ запускают дрон. Иллюстративное фото: росСМИ

Российские оккупанты через свои пропагандистские Телеграм-каналы так называемых "военкоров" жалуются на решение Илона Маска начать блокировать "серые" терминалы Starlink. Главная проблема — уменьшение скорости полета вражеских БпЛА.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Телеграмм-каналы оккупантов.

Как Маск помешает дронам армии РФ

Так называемые Z-блогеры пишут, что Илон Маск сделал явно недружественный шаг в адрес Москвы. Starlink ввел ограничения для своих терминалов в Украине (скорость 75-90 км/ч). Введение лимита скорости моментально выводит из строя концепцию использования Starlink на скоростных БпЛА самолетного типа ("крыльях").

Соответственно, для оккупантов полеты таких моделей, как "Молния-2" или другие дальнобойные дроны, становится затруднительным, потому что их реальная скорость значительно выше. Это не лишает, но ограничивает возможности российских войск управлять такими дронами, пишут "военкоры".

Также в их сообщениях отмечается, что украинцы вместе с американцами делают "белый список". Так, официально зарегистрированные или авторизованные терминалы (привязанные к подразделениям) смогут работать без этого лимита, а остальные — включая "серые" терминалы на российских дронах — будут блокироваться или останутся с ограничениями.

Однако Z-блогеры считают, что такое решение является временным и оккупанты найдут способ обойти его.

Напомним, Илон Маск заявил, что усилия по прекращению несанкционированного использования Starlink Россией сработали. Он готов принять дополнительные меры, если в этом есть необходимость.

Ранее Михаил Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX уже решают проблему использования Starlink на российских беспилотниках.