Російські дрони на Starlink — Федоров зробив важливу заяву

Російські дрони на Starlink — Федоров зробив важливу заяву

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 18:33
Федоров заявив, що проблема використання Starlink на БпЛА РФ вже вирішується
Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Міністерство оборони України разом з американською аерокосмічною компанією SpaceX уже розв'язують проблему використання Starlink на російських безпілотниках. Українська сторона запропонувала варіанти вирішення цього питання.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Telegram у четвер, 29 січня.

Читайте також:

Проблема використання Starlink на дронах РФ вже вирішується — деталі

Глава Міноборони зазначив, що через кілька годин після появи російських дронів зі зв’язком Starlink над українськими містами команда Міністерства оборони оперативно звʼязалася з компанією SpaceX та запропонувала шляхи розв’язання цієї проблеми.

"Вдячний президентці SpaceX Гвінн Шотвелл та особисто Ілону Маску за швидку реакцію і початок роботи над вирішенням ситуації", — подякував Федоров.

Водночас він наголосив, що рішення Ілона Маска терміново увімкнути Starlink і направити першу партію терміналів в Україну на початку повномасштабного вторгнення стало критично важливим для стійкості нашої країни.

"Західні технології мають і надалі допомагати демократичному світу та захищати цивільне населення, а не використовуватися для терору й знищення мирних міст", — резюмував міністр.

Проблема Starlink на дронах РФ вже вирішується - Федоров
Скриншот повідомлення Федорова/Telegram

Нещодавно Ілон Маск жорстко відповів на заклики очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського обмежити використання Starlink для Росії.

Нагадаємо, що Сікорський публічно звернувся до Маска із закликом заблокувати можливість використання Starlink російськими військами для ударів по Україні.

Михайло Федоров Міноборони Ілон Маск SpaceX Starlink дрони війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
