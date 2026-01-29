Федоров заявил, что проблема использования Starlink на БпЛА РФ уже решается

Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Министерство обороны Украины вместе с американской аэрокосмической компанией SpaceX уже решают проблему использования Starlink на российских беспилотниках. Украинская сторона предложила варианты решения этого вопроса.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram в четверг, 29 января.

Проблема использования Starlink на дронах РФ уже решается — детали

Глава Минобороны отметил, что через несколько часов после появления российских дронов со связью Starlink над украинскими городами команда Министерства обороны оперативно связалась с компанией SpaceX и предложила пути решения этой проблемы.

"Благодарен президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над решением ситуации", — поблагодарил Федоров.

В то же время он отметил, что решение Илона Маска срочно включить Starlink и направить первую партию терминалов в Украину в начале полномасштабного вторжения стало критически важным для устойчивости нашей страны.

"Западные технологии должны и в дальнейшем помогать демократическому миру и защищать гражданское население, а не использоваться для террора и уничтожения мирных городов", — резюмировал министр.

Скриншот сообщения Федорова/Telegram

Недавно Илон Маск жестко ответил на призывы главы МИД Польши Радослава Сикорского ограничить использование Starlink для России.

Напомним, что Сикорский публично обратился к Маску с призывом заблокировать возможность использования Starlink российскими войсками для ударов по Украине.