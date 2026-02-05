В России легла система управления войсками - советник Минобороны

У россиян катастрофа на фронте — почему штурмы на стопе
На фронте в вооруженных формированиях российской армии сложилась чрезвычайно сложная ситуация. Там фактически разрушена система управления военными действиями.
Об этом сообщил советник министра обороны Украины по вопросам технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в Facebook.
У россиян возник хаос на фронте из-за отсутствия командования
По его словам, на многих направлениях враг был вынужден полностью прекратить штурмовые операции из-за коллапса в управлении войсками.
В то же время он отметил, что на украинской стороне возникли определенные трудности у подразделений, которые несвоевременно подали данные для верификации частных терминалов Starlink. Из-за этого возникли временные технические ограничения, но процесс обработки информации пока продолжается.
В свою очередь министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что терминалы Starlink россиян уже заблокированы, внесенные в "белый список" украинские работают. Для верификации Starlink гражданским лицам следует обратиться в ЦНАП, юридические лица вскоре смогут это сделать через Дию.
Напомним, о проблемах на фронте у российских войск заявляли и российские пропагандисты и военкоры. В частности, все началось из-за блокировки неверифицированных терминалов Starlink, которыми россияне пользуются для управления дронами.
Основатель компании SpaceX и Starlink Илон Маск ранее объявил, что поспособствует ограничению для россиян на использование спутниковой связи.
В Украине также объявили об обязательстве пройти верификацию терминалов. В противном случае их работа будет заблокирована.
