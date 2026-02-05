В России легла система управления войсками - советник Минобороны

Российские войска. Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

На фронте в вооруженных формированиях российской армии сложилась чрезвычайно сложная ситуация. Там фактически разрушена система управления военными действиями.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по вопросам технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в Facebook.

Реклама

Читайте также:

У россиян возник хаос на фронте из-за отсутствия командования

По его словам, на многих направлениях враг был вынужден полностью прекратить штурмовые операции из-за коллапса в управлении войсками.

Сообщение. Фото: скриншот

В то же время он отметил, что на украинской стороне возникли определенные трудности у подразделений, которые несвоевременно подали данные для верификации частных терминалов Starlink. Из-за этого возникли временные технические ограничения, но процесс обработки информации пока продолжается.

В свою очередь министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что терминалы Starlink россиян уже заблокированы, внесенные в "белый список" украинские работают. Для верификации Starlink гражданским лицам следует обратиться в ЦНАП, юридические лица вскоре смогут это сделать через Дию.

Напомним, о проблемах на фронте у российских войск заявляли и российские пропагандисты и военкоры. В частности, все началось из-за блокировки неверифицированных терминалов Starlink, которыми россияне пользуются для управления дронами.

Основатель компании SpaceX и Starlink Илон Маск ранее объявил, что поспособствует ограничению для россиян на использование спутниковой связи.

В Украине также объявили об обязательстве пройти верификацию терминалов. В противном случае их работа будет заблокирована.