Украинское наступление на фронте — РФ не дали захватить Донетчину

Украина сорвала планы РФ захватить Донецкую область — детали от Сырского
Украинские военные провели три наступательные операции в 2025 году и две из них — на территории России. Эти действия сорвали планы врага о захвате Донецкой области.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, общаясь с журналистами, передает Новини.LIVE.
Наступательные действия Украины на фронте
Сырский рассказал, что Вооруженные силы успешно атаковали в Белгородской и Курской областях, а также на Добропольском направлении. По его словам, так операции сорвали планы армии РФ о захвате Донетчины и создании так называемых буферных зон.
Он добавил, что на отдельных участках около четверти боевых столкновений составляют именно действия украинских подразделений в наступлении.
"Их цель — удерживать противника в постоянном напряжении, наносить ему потери и не допустить продвижения вперед", — пояснил генерал.
Александр Сырский отметил, что это приносит результаты, ведь в январе враг не достиг никаких существенных оперативных успехов.
Напомним, сейчас у россиян "катастрофа" на фронте. Там фактически разрушена система управления военными действиями.
У оккупантов по всему фронту не работает Starlink. Российские блогеры заявляют, что сейчас все вернулось к состоянию начала в 2022 году, когда между подразделениями полностью отсутствовала какая-либо координация.
