Війна в Україні — скільки росіян на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Зараз на фронті в Україні чисельність російських становить 711-712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Їхня кількість за останні пів року залишається на однаковому рівні.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів журналістам.

Реклама

Читайте також:

Скільки росіян на фронті в Україні

Сирський розповів, що росіяни повністю виконали і навіть перевиконали плани з укомплектування своєї армії. Однак вони зазнають колосальних втрат.

"Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців", — зазначив головком.

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що Україна зірвала плани РФ захопити Донеччину. Українські військові провели три наступальні операції у 2021 році.

Водночас АТЕШ розкрив наслідки відключення Starlink для РФ. Через це управління військами фактично паралізовано.