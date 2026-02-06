Відео
Головна Армія Сирський назвав кількість військових РФ на фронті в Україні

Сирський назвав кількість військових РФ на фронті в Україні

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 14:13
Війна в Україні — скільки росіян на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Зараз на фронті в Україні чисельність російських становить 711-712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Їхня кількість за останні пів року залишається на однаковому рівні. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів журналістам.

Читайте також:

Скільки росіян на фронті в Україні

Сирський розповів, що росіяни повністю виконали і навіть перевиконали плани з укомплектування своєї армії. Однак вони зазнають колосальних втрат. 

"Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1000-1100 військовослужбовців", — зазначив головком. 

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що Україна зірвала плани РФ захопити Донеччину. Українські військові провели три наступальні операції у 2021 році. 

Водночас АТЕШ розкрив наслідки відключення Starlink для РФ. Через це  управління військами фактично паралізовано. 

військові війна в Україні Олександр Сирський Росія фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
