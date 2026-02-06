Відео
Головна Армія Управління паралізовано — АТЕШ розкрив наслідки відключення Starlink для РФ

Управління паралізовано — АТЕШ розкрив наслідки відключення Starlink для РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 10:20
Відключення Starlink росіянам — які проблеми в армії РФ
Starlink в окупантів. Фото: росЗМІ

У  підрозділах окупантів спостерігається майже повна відмова терміналів Starlink. Через це  управління військами фактично паралізовано.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на агентів "АТЕШ". 

Читайте також:

Відключення Starlink в росіян

В "АТЕШ" розповіли, що їхні джерела з 122-го мотострілецького полку на Куп'янському напрямку та 1152-го полку на Запорізькому напрямку повідомляють, що управління військами фактично паралізовано. В підрозділах окупантів спостерігається майже повна відмова терміналів Starlink.

"Російські зв'язківці в розпачі, адже спроби розгорнути резервні канали зв'язку провалюються одна за одною,  а штатні засоби РЕБ регулярно глушать навіть власні рації", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що в окупантів розпочався хаос на передовій без стабільного зв'язку. Відсутність координації вже призводить до важких втрат. 

"На Запорізькому напрямку через повний розрив комунікації стався типовий випадок "дружнього вогню". Підрозділи, не маючи жодної інформації один про одного, відкрили вогонь по своїх. В результаті штурмова група з 12 осіб була повністю знищена власними силами", — розповіли агенти. 

Водночас начальник відділення комунікацій 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина" 1 корпусу НГУ "Азов" Максим Бакулін повідомив, що у ворога зараз є проблеми між переданням інформації. Однак результати блокування Starlink будуть помітні пізніше.

"Термінали Starlink росіяни використовували для просування техніки, для управління військ. І зараз так само продовжуються піші штурми, штурми на двоколісному транспорті. Натиск змінився, але кількість тих самих штурмів ви бачите в зведеннях, що вони не стають менше", — пояснив військовий. 

Нагадаємо, раніше Ілон Маск зробив заяву щодо припинення використання Starlink Росією. Він зазначив, що готовий вжити додаткових заходів, якщо у цьому є потреба.

Після цього окупанти почали жалітися на Маска. Головна проблема — зменшення швидкості польоту ворожих БпЛА. 

Водночас в Україні термінали Starlink теж відключать. За рішенням уряду працюватимуть лише зареєстровані та підтверджені пристрої, тоді як усі неавторизовані термінали відключатимуть.

Ілон Маск Starlink війна в Україні Росія фронт АТЕШ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
