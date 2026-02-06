Видео
Главная Армия Управление парализовано — АТЕШ раскрыл результат отключения Starlink для РФ

Управление парализовано — АТЕШ раскрыл результат отключения Starlink для РФ

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 10:20
Отключение Starlink россиянам — какие проблемы у армии РФ
Starlink у оккупантов. Фото: росСМИ

В подразделениях оккупантов наблюдается почти полный отказ терминалов Starlink. Из-за этого управление войсками фактически парализовано.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на агентов "АТЕШ".

Отключение Starlink у россиян

В "АТЕШ" рассказали, что их источники из 122-го мотострелкового полка на Купянском направлении и 1152-го полка на Запорожском направлении сообщают, что управление войсками фактически парализовано. В подразделениях оккупантов наблюдается почти полный отказ терминалов Starlink.

"Российские связисты в отчаянии, ведь попытки развернуть резервные каналы связи проваливаются одна за другой, а штатные средства РЭБ регулярно глушат даже собственные рации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у оккупантов начался хаос на передовой без стабильной связи. Отсутствие координации уже приводит к тяжелым потерям.

"На Запорожском направлении из-за полного разрыва коммуникации произошел типичный случай "дружественного огня". Подразделения, не имея никакой информации друг о друге, открыли огонь по своим. В результате штурмовая группа из 12 человек была полностью уничтожена собственными силами", — рассказали агенты.

В то же время начальник отделения коммуникаций 14 бригады оперативного назначения "Червона Калина" 1 корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин сообщил, что у врага сейчас есть проблемы между передачей информации. Однако результаты блокировки Starlink будут заметны позже.

"Терминалы Starlink россияне использовали для продвижения техники, для управления войск. И сейчас так же продолжаются пешие штурмы, штурмы на двухколесном транспорте. Напор изменился, но количество тех же штурмов вы видите в сводках, что они не становятся меньше", — пояснил военный.

Напомним, ранее Илон Маск сделал заявление о прекращении использования Starlink Россией. Он отметил, что готов принять дополнительные меры, если в этом есть необходимость.

После этого оккупанты начали жаловаться на Маска. Главная проблема — уменьшение скорости полета вражеских БпЛА.

В то же время в Украине терминалы Starlink тоже отключат. По решению правительства будут работать только зарегистрированные и подтвержденные устройства, тогда как все неавторизованные терминалы будут отключать.

Илон Маск Starlink война в Украине Россия фронт АТЕШ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
