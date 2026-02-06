Война в Украине — сколько россиян на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

Сейчас на фронте в Украине численность российских составляет 711-712 тысяч человек вместе с оперативным резервом. Их количество за последние полгода остается на одинаковом уровне.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал журналистам.

Сколько россиян на фронте в Украине

Сырский рассказал, что россияне полностью выполнили и даже перевыполнили планы по укомплектованию своей армии. Однако они несут колоссальные потери.

"Это свидетельствует о том, что уровень их потерь превышает возможности по пополнению. В среднем враг ежесуточно теряет около 1000-1100 военнослужащих", — отметил главком.

Напомним, ранее Сирский заявил, что Украина сорвала планы РФ захватить Донецкую область. Украинские военные провели три наступательные операции в 2021 году.

