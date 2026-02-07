Ситуация на фронте — россияне замедлилась в наступлениях

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

Российские войска сейчас очень замедлились на фронте. Они имеют худшие темпы продвижения с 2023 года, но надеются, что их тактика станет эффективной после окончания зимы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью командира Третьего армейского корпуса ВСУ Андрея Билецкого "Фактам ICTV".

Билецкий рассказал, что сейчас в армии РФ самые медленные темпы продвижения с 2023 года. Однако враг верит, что зима пройдет и они восстановят свою так называемую тактику инфильтрации, которая станет эффективной.

По словам командира, несмотря на значительное замедление, России не выгодно садиться за стол переговоров. Он отметил, что мир — это заведение россиян в патовую безнадежную ситуацию, когда наступать невозможно или возможно уже абсолютно неприемлемыми потерями. Только после этого можно вести с ними диалог.

"Если мы пройдем морозы и сможем в весенний период полностью остановить россиян и их продвижение на фронте. Также, когда враг поймет, что цель Донбасс — это абсурд, тогда у них появятся серьезные стимулы для того, чтобы садиться за стол переговоров", — отметил Андрей Билецкий.

Что может остановить врага

Командир Третьего армейского корпуса пояснил, что сейчас самой распространенной тактикой РФ на фронте является тактика инфильтрации. Такой военный термин предполагает, что используя низкую плотность боевых порядков, то есть когда высокое расстояние между позициями пехоты противника, специально подготовленные группы заходят, проходят в глубину, создают контроль территорий и за счет этого пропускают туда механизированные подразделения и начинается полномасштабное наступление.

Однако россияне просто гонят стада людей, треть из которых вообще иностранцы. Чаще всего сейчас можно увидеть в рядах российской армии граждан Африки и Индии.

"Эти люди отправляются малыми группами по два-три человека с задачей просачиваться на максимальную глубину, порой даже на 7-8 километров, рассчитывая, что у нас нет резервов для того, чтобы их контратаковать. Такая тактика приводит к фантастическим потерям, но пока есть человеческий ресурс, они ее будут использовать", — поделился военный.

В то же время он назвал эффективные средства против таких действий россиян. По словам Билецкого, речь идет об эшелонировании средств наблюдения и поражения. Чаще всего украинские военные поражают оккупантов, когда они идут пешком. Так, наши защитники получают информацию о выходе вражеской роты и за четверо суток из 120 человек в живых осталось 17, даже не дойдя до "передка".

Второй способ — это создание мобильных подготовленных резервов или противодиверсионных подразделений. Билецкий отметил, что с этим прекрасно справляются ССО.

"Обычно это не сложная задача, ведь они в глубине наших боевых порядков. У врага нет ни поддержки, ни логистики, у него элементарно еды и патронов нет", — отметил командир.

Напомним, ранее Сирский сообщал, что Украина сорвала планы РФ захватить Донецкую область. Украинские военные провели три наступательные операции в 2025 году.

Также главнокомандующий назвал количество военных РФ на фронте в Украине. Россияне полностью выполнили и даже перевыполнили планы по укомплектованию своей армии.