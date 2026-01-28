Відео
Відео

Головна Армія Стало відомо, скільки людей РФ втратила з початку війни в Україні

Стало відомо, скільки людей РФ втратила з початку війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 16:36
Скільки людей втратила РФ у війні - дані CSIS
Російські військові. Фото: росЗМІ

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1,2 мільйона осіб. Це більше, ніж зазнала будь-яка країна в будь-якому конфлікті з часів Другої світової війни.

Про це повідомляється у звіті про перебіг війни в Україні Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Читайте також:

Скільки людей втратила РФ

Аналітики наголошують, що попри такі колосальні втрати, темпи наступу російських військ залишаються надзвичайно повільними — повільнішими, ніж майже в усіх великих наступальних кампаніях ХХ століття.

Особливо значними стали втрати у 2025 році: лише за цей рік російська армія, за оцінками CSIS, втратила близько 415 тисяч осіб, що становить приблизно 75% від загальних втрат України за всі чотири роки війни.

У центрі пояснюють таку різницю слабкою тактикою та підготовкою російських військ, низьким моральним духом особового складу, а також ефективною обороною з боку України.

Згідно з прогнозом CSIS, до весни 2026 року сукупні втрати обох сторін — Росії та України — можуть сягнути 2 мільйонів осіб

Нагадаємо, що раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що за грудень 2025 року Росія втратила 35 тисяч військових.

А до цього Президент України повідомив, що Росія щомісяця втрачає більше військових, ніж здатна компенсувати мобілізацією.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
